Прихована пастка штрафів: чи означає закрите провадження свободу від боргу

В Україні багато водіїв сподіваються, що з часом несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху анулюються. Однак це не так.

Про це повідомило видання Inkorr.com.

За даними виконавчої служби, приблизно 75% проваджень щодо боржників формально закриваються, але борги при цьому нікуди не зникають.

Адвокат Богдан Кушнір пояснює, що виконавче провадження можуть закрити, якщо неможливо стягнути кошти, але сам штраф продовжує існувати доти, доки його не буде сплачено.

«У даному випадку, якщо виконавець не має можливості стягнути штраф, виконавче провадження просто фактично закривається. Але штраф, борг, арешти на майно та рахунки, вони нікуди не діваються. Вони лишаються до моменту, поки ця особа не сплатить даний штраф», — підкреслив юрист.

Заборгованість за штрафами може створити проблеми під час укладанні договорів чи операціях з власністю.

Нагадаємо, в Україні почали активно штрафувати власників автомобілів, пригнаних зі США. Причина — невідповідність технічним стандартам.