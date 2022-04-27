Рада може повернути мита на ввезені в Україну авто

Рада може повернути мита на ввезені в Україну авто

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонуєт повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.

Нардепи скаржаться, що через скасування платного розмитнення автівок бюджет втратив 350 млн гривень.

Сторінка законопроєкту №7311 з'явилася на сайті парламенту.

У частині митних платежів пропонується відновити оподаткування:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи);

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;

для підприємств, що не сплачують ввізне мито.

Автори законопроєкту звернули увагу, що за перший тиждень в результаті дії звільнення від оподаткування розмитнення авто, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло 350 млн гривень. Наразі щоденно сума пільг складає понад 100 млн грн. За цей час було ввезено більше 3 тисяч автомобілів, непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу без мита.

"Підтримка цієї ініціативи є, тягнути з нею не будемо, тому, я думаю, що найближчим часом розглянемо", – заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі "Українським новинам".

Раніше повідомлялося, що українці скуповують авто в Європі через скасування мита. На кордонах вишиковуються кілометрові черги.

Читайте також: