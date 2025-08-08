Рахунок за паркування шокував всіх: в Одесі виявили авто з рекордним боргом

Паркування / © pixabay.com

В Одесі зафіксовано рекордну заборгованість за паркування — 835 000 гривень. Йдеться про власника BMW, який залишав автомобіль на платній парковці торгово-розважального центру «Гагарін Плаза» в районі Аркадії, не сплачуючи за послугу протягом 348 днів.

Про це повідомило видання Ampercar.

Вартість парковки на платній стоянці становила 2400 грн на день або 72 000 грн на місяць. Про суму боргу водій дізнався, перевіряючи баланс у терміналі. Поруч із ним була жінка, яка сприйняла ситуацію з гумором. Цей водій уже привертав увагу раніше, коли його заборгованість за паркування у тому ж районі перевищила пів мільйона гривень.

У соцмережах користувачі обурилися, що адміністрація ТРЦ не вжила заходів раніше, та пропонували евакуювати автомобіль на штрафмайданчик із фіксацією порушення для поліції. Поки що невідомо, що чоловік планує робити з боргом.

