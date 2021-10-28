Range Rover п'ятого покоління презентований офіційно: усі характеристики та яка його ціна в Україні

Range Rover п'ятого покоління презентований офіційно: усі характеристики та яка його ціна в Україні

Модель доступна в трьох комплектаціях.

Британська компанія Jaguar Land Rover презентувала флагманський позашляховик Range Rover п'ятого покоління.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що автомобіль побудований на абсолютно новій модульній платформі та став більшим за всіма параметрами. Зокрема довжина зросла на 53 мм, а колісна база – на 75 мм. Як і раніше, Range Rover пропонується у двох варіантах – стандартному SWB (довжина 5 052 мм) та подовженому LWB на 200 мм. Висота машини збільшена до 1 870 мм.

Окрім різних габаритів, покупці можуть вибирати між трьома варіантами салону – 4, 5 або 7-місним (у версії LWB). Роздільні задні сидіння у стандартному виконанні мають регульовані по кутку нахилу спинки, а опційні крісла підвищеної комфортності мають електропривод і більший діапазон регулювань.

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Автомобіль вже зараз доступний для замовлення у комплектаціях SE, HSE та Autobiography. Лімітована серія First Edition, створена на базі Autobiography, продаватиметься лише протягом першого року виробництва. Такі машини матимуть унікальний колір кузову Sunset Gold з матовим покриттям Satin, тоді як решті машин призначені чотири інших варіанти лакофарбового покриття – Batumi Gold Gloss (золотий), Lantau Bronze (бронзовий), Charente Grey (сріблястий) та Santorini Black (чорний). Виконання First Edition доступне як зі стандартною колісною базою (SWB) так і з подовженою (LWB) з п'ятимісним салоном. Компонування SV Signature Suite з чотирма кріслами в салоні пропонується лише для версій з подовженою колісною базою.

media.landrover.com

Новий Range Rover отримав електронну архітектуру EVA 2.0, яка об'єднує понад 70 електронних блоків і може оновлюватись "по повітрю". Водій отримує оперативну інформацію від цифрової шкали приладів діагоналлю 13,7 дюйма, також є проєкційний дисплей. Інфо-розважальна система Pivi Pro має вигнутий сенсорний екран діагоналлю 13,1 дюйма. Чотиризонний клімат-контроль з окремими кондиціонером та обігрівачем для задньої частини салону має звичні аналогові контролери. Для пасажирів другого ряду передбачено два 11,4-дюймові екрани, а у версіях з 4-місним салоном з'явиться 8-дюймовий сенсорний дисплей у центральному підлокітнику.

Залежно від конфігурації салону, об'єм багажного відділення варіюється від 312 до 1 061 літрів. Двері багажника зазвичай складаються з двох частин і мають електропривод. Як опцію можна замовити електроприводи й інших дверей автомобіля.

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Силові агрегати нового Range Rover включають широку гаму з 6 та 8-циліндрових моторів. Топова версія P530 оснащена 4,4-літровим бітурбованим двигуном V8 від компанії BMW. Він розвиває потужність 530 к.с., а момент сягає 750 Нм. Такий Range Rover може розігнатися до 100 км/год за 4,6 секунди, а максимальна швидкість досягає 250 км/год.

Для шанувальників PHEV-гібридів адресовано версії P440e та P510e. Є дві версії з допоміжним стартер-генератором (MHEV) – P360 та P400 Ingenium. А для любителів моторів на "важкому паливі" підготували три турбодизелі – D250, D300 та D350 потужністю від 249 до 350 к.с.

На домашньому ринку Land Rover Range Rover п’ятого покоління коштує від 94 400 фунтів стерлінгів, що конвертується у 3 429 376 гривень за поточним курсом. Новий позашляховик вже доступний для замовлення у салонах українських дилерів марки. Ціни стартують із позначки 4 млн гривень. Перші екземпляри мають прибути до України у першій половині 2022 року.

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