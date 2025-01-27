Ремінь чи подушка безпеки: поліцейські розповіли, що насправді захистить під час ДТП

Непристебнутий водій під час лобового зіткнення гине в 9 із 10 випадків.

Поліцейські спростували розповісюджені міфи про ремені безпеки під час ДТП та на малій швидкості. Адже навіть досвідчені водії кажуть, що в деяких випадках можна їздити без паска безпеки. Тож, все про штрафи та шанси вижити непристебнутому водію та пасажирам.

Про це йшлося у дописі Патрульної поліції Івано-Франківської області.

Який штраф за непристебнутий ремінь в авто

На запитання, коли водій може не пристібатися ременем безпеки, відповідь патрульних є однозначною: ніколи. Ба більше, за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами передбачено 510 грн. штрафу.

Це стосується як водія, який також має бути пристебнутий ременем безпеки під час руху (пункт 2.3.в ПДР), так і пасажира, який їхав без ременя безпеки.

"Застосування ременів безпеки зменшує ризик загибелі водія за лобового зіткнення у 2,3 раза, за бокового — в 1,8 раза, а в разі перекидання авто — у 5 разів", — повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області.

Правоохоронці також спростували головні міфи довкола ременів безпеки.

Штрафи за порушення ПДР щодо ременя безпеки / Фото: facebook.com/Bilosh

Що краще: ремінь чи подушка безпеки

Один з головних міфів про ПДР, що за умови наявності в авто подушки безпеки, ремені не потрібні.

"Подушка під час розкриття рухається назустріч людині зі швидкістю 300 км/год. А це удар боксера-важковаговика. Ремінь безпеки не дає “зіштовхнутися” з подушкою настільки швидко. Та й розроблялася подушка для роботи спільно з пасками безпеки, а не замість них", — пояснюють патрульні.

Ремінь на невеликій швидкості та відстані

Навіть на невеликій швидкості ремені безпеки необхідно використовувати. Непристебнутий водій під час лобового зіткнення у 9 із 10 випадків загине, адже розіб'є головою лобове скло.

Також під час подорожі на невеликі відстані паски безпеки потрібні. Згідно зі статистикою, 75% випадків загибелі водія трапляються в межах 40 км від його дому.

Часто виникають суперечки щодо того, чи завадить ремінь вибратися з автівки, що горить або тоне. Правоохоронці стверджують, що сучасні ж паски знімаються одним клацанням, тож найбільшу небезпеку становить саме удар, що передує пожежі або падінню у воду.

Фото: www.pexels.com/mentatdgt

Чи втримає дитину на руках пристебнутий дорослий

Навіть під час зіткнення на швидкості 30 км/год на дитинумасою 7 кг діятиме сила в 135 кк. Втримати таку вагу неможливо.

Часто кажуть, що користуватися ременем безпеки незручно. Проте звикнути до ременя можна в спосіб регулярного його використання. У такому випадку в непристебнутої людини виникатиме почуття дискомфорту, коли пасок не застібнутий.

Де насправді найбезпечніше місце в авто

Місце за водієм в авто лише здається безпечнішим. Пасажир, який не пристібається на задньому сидінні, у разі лобового зіткнення ризикує вилетіти з авто, а також травмувати інших пасажирів чи водія. У 75% випадків викидання з авто люди гинуть. Тож ствердження про те, що у разі аварії краще бути викинутим з автомобіля, хибне.

"Статистика свідчить, що в пасажира, який опинився під час ДТП поза салоном є шанс на збереження життя. 1 зі 100. Готові ризикнути? Найбільша небезпека під час аварії — це удар о частини салону", — відповіли патрульні.

Також вони додали, що пасажирам, які сидять на задньому сидінні пристібатися обов’язково. Адже непристебнутий пасажир стає вкрай небезпечним і для інших.

"Водія може вбити навіть дитина, що вилетіла із заднього сидіння. Також не варто забувати про перевертання машини — тут альтернативи немає", — додають вони.

Фото: pexels.com/thelazyartist

Ремінь безпеки може у випадку аварії травмувати людину: правда чи міф

Ремінь справді може спричинити опіки чи зламати ключицю та травмувати шийний відділ хребта, адже під час різкого гальмування тіло за інерцією рухяється вперед, кажуть патрульні. Однак, ці травми ніщо в порівнянні з тими ушкодженнями, що чатують на пасажирів та водія без ременів.

Нагадаємо, декому з українських водіїв загрожують штрафи до 600 тисяч грн. А у деяких випадках можна навіть потрапити за ґрати.

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