Renault на одному з ринків починає відмовлятися від Logan і Sandero

До історії підуть дві культові моделі.
Компанія Renault ухвалила рішення відмовитися на бразильському ринку від автомобілів моделей Logan та Sandero.
Про це повідомляє Autos Segretos.
Як відомо, на початку 2021 року було оприлюднено новий план Renaulution, в рамках якого бренд Renault почне поступово виходити з нижнього "бюджетного" цінового сегмента ринку. Першочерговим для автовиробника стане не збільшення обсягів виробництва, а максимізація прибутку. Першим під удар потрапило саме доступне сімейство Logan/Sandero.
Зазначається, що глава Renault Group Лука де Мео ухвалив таке рішення зовсім недавно, хоча проєкти XJI і XJF, за якими ховаються адаптовані Logan і Sandero, вже були запущені в Бразилії. Тепер всі роботи зупинені. Нинішнє сімейство другого покоління випускають не тільки в Бразилії, але також в Аргентині і Колумбії. Виробництво цих машин буде тривати там ще приблизно два роки. Наприклад, в Бразилії від 1 січня 2024 року набудуть чинності нові вимоги до безпеки автомобілів, яким нинішні Logan/Sandero не відповідають, і навряд чи Renault буде вкладатися в модернізацію.
Передбачається, що замість седанів і хетчбеків Renault сконцентрується в Латинській Америці на сегменті SUV. Нещодавно там відбулася прем’єра другого покоління Duster, а незабаром до нього приєднається інший компактний паркетник, який спроєктують на платформі CMF-B.
Крім того, в найближчі роки в Бразилії почнуть виробництво средньорозмірного 3-рядного "паркетника" Bigster, анонсованого на початку року маркою Dacia. Втім, обидва цих кросовера з’являться не раніше 2024-2025 року, тому найближчою прем’єрою стануть не вони, а оновлений пікап Duster Oroch, в основі якого лежить перше покоління Duster.
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