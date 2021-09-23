Renault на одному з ринків починає відмовлятися від Logan і Sandero

До історії підуть дві культові моделі.

Компанія Renault ухвалила рішення відмовитися на бразильському ринку від автомобілів моделей Logan та Sandero .

Про це повідомляє Autos Segretos.

Як відомо, на початку 2021 року було оприлюднено новий план Renaulution, в рамках якого бренд Renault почне поступово виходити з нижнього "бюджетного" цінового сегмента ринку. Першочерговим для автовиробника стане не збільшення обсягів виробництва, а максимізація прибутку. Першим під удар потрапило саме доступне сімейство Logan/Sandero.

Зазначається, що глава Renault Group Лука де Мео ухвалив таке рішення зовсім недавно, хоча проєкти XJI і XJF, за якими ховаються адаптовані Logan і Sandero, вже були запущені в Бразилії. Тепер всі роботи зупинені. Нинішнє сімейство другого покоління випускають не тільки в Бразилії, але також в Аргентині і Колумбії. Виробництво цих машин буде тривати там ще приблизно два роки. Наприклад, в Бразилії від 1 січня 2024 року набудуть чинності нові вимоги до безпеки автомобілів, яким нинішні Logan/Sandero не відповідають, і навряд чи Renault буде вкладатися в модернізацію.

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Передбачається, що замість седанів і хетчбеків Renault сконцентрується в Латинській Америці на сегменті SUV. Нещодавно там відбулася прем’єра другого покоління Duster, а незабаром до нього приєднається інший компактний паркетник, який спроєктують на платформі CMF-B.

Крім того, в найближчі роки в Бразилії почнуть виробництво средньорозмірного 3-рядного "паркетника" Bigster, анонсованого на початку року маркою Dacia. Втім, обидва цих кросовера з’являться не раніше 2024-2025 року, тому найближчою прем’єрою стануть не вони, а оновлений пікап Duster Oroch, в основі якого лежить перше покоління Duster.

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