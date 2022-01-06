Renault назвала нового наступника популярної моделі Kadjar

Автомобіль має сучасний дизайн, комфортну підвіску та нову лінійку двигунів.

Нещодавно Renault об’явила, що Kadjar в новій лінійці автомобілів замінить Austral. Автомобіль повинен дебютувати вже цього року.

Найголовніше нововведення – Austral буде доступний лише з електрифікованими двигунами, тож, фанати традиційних дизельних двигуні придбати його більше не зможуть. Про це повідомляє видання Carscoops.

Серед різних варіантів новинки буде доступний: гібрид Austral E-Tech, 1,3 TCe з турбонаддувом та помірно-гібридною системою на 12 В. Ще один цікавий двигун - 1,2 TCe з турбонаддувом та системою м'якого гібриду на 48 В. Найчистіший з них виділятиме 105 г CO2 / км, а найпотужніший варіант вироблятиме до 200 кінських сил.

Основою нового Austral стала платформа CMF-CD3, та сама, яка використовується в автомобілях Qashqai та Nissan X-Trail / Rogue. Саме завдяки нової архітектури, автомобіль матиме кращу шумоізоляцію, більше функцій допомоги водію ADAS і також дуже комфортну підвіску.

https://www.carscoops.com

Хоч, інженери і намагались сховати зовнішній вигляд авто під камуфляжом, але на шпигунських знімках можна розгледіти, що дизайн кузова схожий на новий Megane E-Tech. Оптика отримала тоненький та стриманий дизайн, як і більшість сучасних автомобілів. Як зазначають експерти, мультимедійна система Austral також вийшла на новий рівень, автомобіль отримає великий екран та спеціальне програмне забезпечення.

Дебют машини вже дуже скоро, тому автомобіль вийшов на фінальні тестування на дорогах загального користування. Парк, який налічує 100 замаскованих прототипів з 900 водіями подолає 600 000 кілометрів дорогами Франції, Іспанії, Німеччини та Румунії, а на трасі буде пройдено ще 1 400 000 кілометрів.

Нагадаємо, що нещодавно журналісти вже помічали на дорогах новий кросовер від Renault.