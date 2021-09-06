Renault перед дебютом офіційно розкрила електричний Megane: він отримав новий стиль кузова

Кросовер вийде на ринок на початку наступного року.

Renault перед прем'єрою показала нову версію одного з найпопулярніших автомобілів Європи – Megane. Він став електричним та отримав новий стиль кузова.

Про це повідомляє сайт Motor1.

До ряду хетчбека, седана та універсала тепер приєднався кросовер. Такий кузов модель отримає вперше в історії. З 1995 року вона виходила також у формі мінівена, купе та навіть кабріолета.

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Новинку назвали Megane E-Tech Electric. Вона важить 1624 кілограми і їздить на модульній електричній платформі CMF-EV, яка лежить в основі Nissan Ariya. Автомобіль отримав 4,21 метра в довжину і вражаючу колісну базу в 2,7 метра, що дозволило інженерам створити просторий салон.

Електрокар отримав 20-дюймові колеса та 1,5 метра у висоту. Для кращої аеродинаміки його передні ручки дверцят зроблені врівень з корпусом, а задні – "приховані" у склі. Megane E-Tech став першою серійною моделлю Renault, яка отримала новий логотип марки.

Кросовер має багато спільного з представленим минулого року концептом Megane eVision. Проте йому встановили звичайні бічні дзеркала замість камер, а фари стали менш яскравими.

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Екстер'єр та інтер'єр моделі були створені з нуля і значно відрізняються від традиційних Megane. Всередині, зокрема, встановили цифровий дисплей OpenR, який показували раніше у концептах Trezor, Symbioz та Morphoz.

Перед водієм розміщений 12,3-дюймовий екран, а поруч з ним – 12-дюймовим сенсорний дисплей для інформаційно-розважальної системи, який має чітку роздільну здатність 1250 x 1562, що робить його "кристально чистим". Більш дешеві версії Megane E-Tech Electric матимуть менший дев’ятидюймовий центральний дисплей з меншою роздільною здатністю.

Салон обтягнутий тканинною оббивкою, яка повністю створена з вторинних матеріалів, а деякі частини панелі приладів виготовлені з переробленого пластику. В кінці експлуатації Megane E-Tech Electric 95% автомобіля можна буде переробити.

У дешевших версіях потужність забезпечується електродвигуном, який видає 130 кінських сил і 250 Нм крутного моменту. У більш дорогих варіантах він буде видавати 218 к.с. та 300 Нм. Автомобіль буде розганятися до 100 км/год за 7,4 секунди, а потім досягатиме 160 км/год.

Електродвигун буде живити акумуляторна батарея на 40 або 60 кВт-год. Перша дозволить проїхати на одному заряді 300 кілометрів, а друга – до 470 км. На акумулятор надається восьмирічна гарантія, і якщо він погіршиться, Renault замінить його безкоштовно.

Megane E-Tech Electric буде доступний для замовлення з лютого 2022 року, і через місяць після цього він надійде у продаж.

motor1.com

Раніше повідомлялося, що Renault презентувала стильний електричний седан.

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