Renault показала комерційний та водночас практичний автомобіль за 13,5 тисячі доларів: фото

Компанія Renault обзавелася компактним фургоном Triber у комерційній версії - Express.

Зазначимо, що цей фургон надійде у продаж до кінця місяця за ціною від 13 500 доларів .

Про це повідомляє офіційний сайт Renault.

Візуально новинка практично не відрізняється від оригіналу. Зрозуміти, що це не пасажирська, а вантажна версія моделі можна за пластиковими вставками на місці задніх вікон. Хоча і вони імітують тоноване скло. Дорожній просвіт залишився тим самим – 182 мм. Водночас колісні диски фургону запропонували на 14 дюймів, тоді як кросовер поставляється з 15-дюймовими.

Фото: Group Renault

Найбільше змін сталося у кабіні Renault Triber. Тут прибрали другий ряд сидінь та встановили спеціальну захисну сітку. Внаслідок чого вийшов багажний відсік об'ємом 1 500 літрів. У цьому вантажопідйомність моделі сягає 542 кг, що досить непогано для цього сегмента.

У рух фургон наводить 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 71 к.с., який пов'язаний з 5-ступінчастою механічною коробкою передач. У продаж новинка надійде до кінця цього місяця. Основним ринком збуту стане ПАР.

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