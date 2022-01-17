Renault представить оновлену версію кросовера за 5,5 тисячі доларів: перші фото

Рестайлинговий варіант презентують 20 січня.

Компанія Renault збирається незабаром представити оновлену версію бюджетного кросовера - Kwid .

Так, у Мережі з'явилися перші зображення рестайлингового варіанту. Сама компанія поки не оприлюднила інформацію про майбутню новинку, а ось фотошпигуни вже встигли підловити новий автомобіль. Відповідні фото були опубліковані на сторінці Autoinbrazil в Instagram.

Для того, аби подивитися всі фото, гортайте праворуч.

Як можна побачити зі світлин, оновлений Renault Kwid отримає нову решітку радіатора та передній бампер, а також дворівневу головну оптику. Серед нововведень у салоні – збільшений до восьми дюймів сенсорний екран мультимедійної системи. Також з'явиться нова панель приладів з цифровим спідометром. Базова комплектація Renault Kwid включає дві подушки безпеки та ABS, а ось камера заднього виду і навіть кондиціонер – опції.

За технікою інформації поки що немає. Імовірно, Kwid матиме 1,0-літровий атмосферний двигун потужністю 82 к.с. Оскільки кросовер випускається в Бразилії, двигун зможе працювати на етанолі - таке пальне надзвичайно популярно в цій країні Латинської Америки.

Новий Renault Kwid буде презентований 20 січня. У Бразилії ціни на поточний Renault Kwid стартують лише від 29,9 тисячі реалів (5,5 тисячі доларів).