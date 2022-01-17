Renault відмовиться від бензинових та дизельних двигунів у Європі: названо терміни

Уже готується нове сімейство електрокарів.

Компанія Renault планує на сто відсотків стати електрифікованим брендом на ринку Європи.

Про це заявив голова французького автовиробника Лука Де Мео, передає Automotive News.

Зазначається, що виробництво авто з двигунами внутрішнього займання для європейського ринку поступово згортатимуть і в 2030 році повністю припинять. Бренд Renault у Європі стане на 100% електричним. До речі, ще півроку тому компанія планувала електрифікувати 90% модельного ряду на європейському ринку до 2030 року, але тепер у стратегію внесли зміни.

Таким чином, відмова від ДВЗ на п'ять років випередить заборону на продаж автомобілів на викопному пальному в 27 країнах Євросоюзу, що, ймовірно, дасть Renault час для плавної адаптації до ринку, що змінюється.

Цікаво, що наразі у румунської "доньки" Renault – Dacia є лише одна електрична модель. Це представлений минулого року кросовер Spring, який є найдоступнішим акумуляторним автомобілем на європейському ринку. Інші Dacia поки оснащуються ДВЗ.

До 2025 року компанія Renault випустить нові електрокари. Першим у лінійці стане Renault Megane E-Tech Electric. Після цього на ринок повинні вийти моделі Renault 5 і Renault 4. У стратегії є ще 2 автомобілі із сегмента EV, але виробник їх поки що не анонсував. Разом з тим, на інших ринках (особливо в країнах, що розвиваються) бензинові та дизельні моделі Renault продаватимуть і після 2030 року. У Європі Renault Group планує продавати авто з двигунами внутрішнього згоряння під брендом Dacia.

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