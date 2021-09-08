Renault випустить бюджетний електричний хетчбек: він буде заснований на популярній моделі 70-х та 80-х років

Renault випустить бюджетний електричний хетчбек: він буде заснований на популярній моделі 70-х та 80-х років

Електрокар зможе проїжджати до 400 км на одному заряді.

Renault випустить у 2024 році електричний хетчбек, який називатиметься 5 і буде коштувати від 20 до 25 тисяч євро.

Про це повідомляє сайт Auto Express.

Оригінальна Renault 5 виходила у 1970-х та 1980-х роках, була досить популярною, і тепер компанія вирішила відродити її. Модель стане першим автомобілем, побудованим на новій платформі CMF-BEV, яка була спеціально розроблена для невеликих електромобілів.

Автовиробник заявляє, що платформа забезпечить новинці до 400 км запасу ходу. Такий пробіг буде доступний з акумулятором на 52 кВт-год, але з ним авто буде дорожче. Водночас модель початкового рівня буде оснащена акумулятором на 40 кВт-год, який буде мати менший діапазон.

У компанії також розповіли, що 5 отримає схожу систему зарядки з нещодавно представленим Megane E-Tech Electric. Він має пристрій на 130 кВт, і електричний хетчбек отримає схожий показник.

Модель буде оснащена двигуном на 134 кінські сили, який отримають всі майбутні невеликі електромобілі марки. Це дозволить зекономити кошти на виробництві і відповідно зробити дешевшими авто.

Раніше повідомлялося, що Renault офіційно розкрила електричний кросовер Megane.

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