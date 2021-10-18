Renault зніме з виробництва флагманський кросовер, який представлений в Україні

Нещодавно ця модель отримала оновлення.

Французька компанія Renault ухвалила рішення зняти з виробництва великий кросовер Koleos .

Про це повідомляє FormulaPassion.

Зазначається, що цю флагманську модель планують припинити випускати в 2023 році. Наразі Renault шукає місце в своїй лінійці моделей з 14 нових авто, які компанія планує випустити до 2025 року. На жаль, в нову концепцію уже не вписується цей кросовер.

Усього представлено два покоління машини і чекати появи третього покупцям не варто. Замість цього транспортного засобу розробники займуться складанням і створенням нових легковиків, зокрема, які працюють повністю на електротязі. Таким чином, найбільший французький позашляховик теж отримав свій термін придатності.

В компанії вважають, що нещодавнього оновлення повинно вистачити, щоб витримати натиск конкурентів до 2023 року, після чого Koleos піде з авторинку.

Як відомо, кросовер Koleos вийшов порівняно недавно, в 2016 році. Зараз автомобіль доступний доступний з турбодизелем 2.0 Blue dCi (190 к.с.) і бензиновою "турбочетвіркою" 1.3 TCe (160 к.с.). Перший мотор поєднується з варіатором X-Tronic, другий працює в парі з семиступінчастою роботизованою коробкою EDC. Дизельний Koleos – виключно повнопривідний, бензиновий, навпаки, має тільки передній привід.

На українському ринку кросовер Renault Koleos пропонується з 2,5-літровим бензиновим двигуном на 171 кінську силу. Мотор працює в парі з CVT. Привід може бути як передній, такі і повний. Ціни на авто стартують від 648 900 грн.

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