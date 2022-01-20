Репліка найдорожчого серійного Porsche з’явилась на вулицях В’єтнаму

Щоб створити цю копію спорткару, чоловік витратив 90 днів.

Зменшена копія найдорожчого серійного спорткара Porsche - 918 Spyder виїхала на вулиці В’єтнаму. Тож, всі хто його бачать не можуть повірити своїм очам. Адже не часто зустрінеш на задвірках країни таке авто.

Цю саморобку побудували з ПВХ панелей та алюмінієвого профіля, та з зовнішнього вигляду цього і не скажеш, він досить схожий на оригінал. Про це повідомляє видання Autoevolution.

Звісно найкращий варіант придбати таке авто, але цінник у 980 тисяч євро (приблизно 29 400 000 грн) не те що кусається, а може взагалі “з’їсти вас”. Тому, інженери з невеличкого містечка у В’єтнамі вирішили побудувати омріяне авто власноруч.

https://www.autoevolution.com/

Раму створили з алюмінію, він дуже непогано піддається формуванню, тож з цим проблем не було. Далі майстер потроху почав закривати голий метал панелями та надавав йому вигляд оригінального Porsche 918 Spyder. З двигуном тут все просто – позаду встановлено два невеличких електромотори, які можуть пересувати копію на хоч якійсь швидкості. Салон та кермо узяли з донора.

На збірку цієї моделі творцю знадобилося 90 днів. Звісно він працював не сам, йому допомагали товариші. Тепер чоловік може похизуватись тим, що в його гаражі відпочиває такий звір, як Porsche 918 Spyder, а оригінал це чи ні, можна і замовчати. Та звісно, людина, яка хоч раз бачила таке авто в реальному житті відразу побачить невідповідність, але на щастя для майстра – таких людей у В’єтнамі небагато.

Нагадаємо, що нещодавно в'єтнамець створив із дерева копію найдорожчого автомобіля у світі: на ньому можна пересуватися.