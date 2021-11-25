Китайці перетворили культові ретрокари на сучасні гібриди: що з цього вийшло

Китайці перетворили культові ретрокари на сучасні гібриди: що з цього вийшло

Такі рідні форми, але без старих проблем. Компанія BYD вирішила головну проблему ретрокарів.

Купити китайський автмобіль - вже не звучить як вирок. Бо автовиробники з Піднебесної - щохвилини ведуть бій за покупців. І схоже - на деяких фронтах - впевнено лідирують.

Які цікаві новинки презентували китайські інженери, , розбиралися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

От скажімо - компанія BYD вирішила трохи схитрувати та зіграти на ностальгії автолюбителів.Вони запустили у серію нові автомобілі під брендом SongSan (SS) Motors, стилізовані під ретро авто. Ось наприклад - клон легендарного Volkswagen Type-2, 1950 років - SS Summer. Попри ретро дизайн - перед вами цілковито сучасний автомобіль.

Під її капотом ховається півторалітрова бензинова четвірка, в парі з електромотором. Сумарна потужність агрегатів становить 320 кінських сил та 475 Ньютон-метрів крутного моменту. Досить солідні цифри, як для такого автомобіля. Щоб стати його власником - треба викласти 43 тисячі доларів. Тобто ціна розумна.

drive2.ru

Та якщо вам не до душі мінівен, ви можете придбати SS Dophin – сучасну копію Chevrolet Corvette C1, в рейстайлінгу 1958-го року з чотирма фарами.

Автомобіль має таку саму гібридну установку, що і в Summer – півтора літра в парі з електромотором та акумулятором. Тобто - це плагін-гібрид. Але характеристики в нього трошки інші. Коней стало менше – 315, а от Ньютон-метрів більше – 535, чого більш ніж достатньо для цього авто.

При змішаному використанні силових установок - витрати пального можуть впасти до фантастичних показників - півтора літра на сотню кілометрів . Тож, якщо ви давно мріяли про ретрокар, та переймаєтеся, що він завдаватиме багато клопотів - тоді ці новинки для вас. Вже 2022-го року автомобілі стануть доступними в автосалонах.