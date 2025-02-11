Рейтинг автомобілів з двигунами, які легко долають 400 тисяч кілометрів без несправностей: що це за машини

Експерти наголошують, що використання якісного масла та його регулярна заміна можуть значно подовжити термін роботи двигуна.

Під час вибору автомобіля одним із ключових критеріїв є ресурс двигуна. Особливо цінуються моделі, здатні без капітального ремонту подолати відмітку в 400 тисяч кілометрів.

UaMotors оприлюднив рейтинг автомобілів з двигунами, які легко долають 400 тис. км без несправностей.

Які машини увійшли до рейтингу

Renault Logan, Sandero та Megane, оснащені двигуном K4M 1.6 16V, відомі своєю надійністю. Цей двигун, який дебютував 1999 року, розвиває потужність від 100 до 115 кінських сил. Хоча виробник вказує ресурс у 250 000 км, за умови належного обслуговування він може без проблем пройти й 400 тис. км. Двигун не надто вимогливий до якості пального, має великий запас міцності та можливість ремонту. Моделі потужністю 110-115 к.с. оснащені фазорегулятором на впускному валу. Важливою є регулярна заміна ременя ГРМ, що має відбуватися кожні 60 000 км.

Toyota RAV4 з двигуном 3ZR-FAE об’ємом 2.0 літра, що видає від 148 до 158 кінських сил, має офіційний ресурс 270-300 тисяч км, однак багато власників зазначають, що за належного обслуговування можна досягти пробігу 380-420 тисяч км. Двигун обладнаний системою фазорегуляції ValveMatic. Слід звертати увагу на водяну помпу, ресурс якої становить близько 50 000 км.

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Toyota Land Cruiser Prado з мотором 1GR-FE об’ємом 4.0 літра вважається одним із найнадійніших двигунів у своєму класі. Цей бензиновий атмосферний V6 виробляється від 2002 року, і від 2010 року був вдосконалений, замінивши систему подавання олії до фазорегуляторів із гуми на алюмінієву трубку. За умови належного обслуговування цей двигун здатний подолати 400 000 км. Необхідно регулярно перевіряти систему охолодження та очищати дросельну заслінку кожні 70 000 км.

Mitsubishi Lancer та Outlander з двигуном 4B11 об’ємом 2.0 літра, розробленим спільно з Kia 2005 року, також вирізняються високою надійністю. Цей двигун використовували на автомобілях Dodge, Jeep та Chrysler. З офіційним ресурсом у 250 000 км, реальний пробіг часто перевищує 350 000 км. Він не надто вимогливий до якості моторного масла — за температур вище -7 градусів можна використовувати мінеральне масло 20W50. Важливо стежити за станом ланцюга ГРМ, який може вимагати заміни після 150 000 км пробігу.

Honda CR-V та Accord з двигуном R20A об’ємом 2.0 літра, представленим 2006 року, є одними з кращих у своєму класі за економічністю та довговічністю. За належного техобслуговування цей двигун може без капітального ремонту пройти 400 000 км. Проте важливо врахувати, що він чутливий до якості пального, а також потребує періодичного регулювання зазорів клапанів через відсутність гідрокомпенсаторів. Використання якісного масла та його регулярна заміна можуть значно подовжити термін роботи цього двигуна.

Нагадаємо, експерт назвав пробіг, з яким краще не купувати вживаний автомобіль.

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