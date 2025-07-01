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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Рейтинг автобестселерів Європи 2025 — несподіваний лідер та падіння фаворитів

За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Renault Clio

Renault Clio / © Wikimedia

Оприлюднено рейтинг 10 найпопулярніших моделей на ринку нових авто Європи.

За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем — його продажі, за даними focus2move, зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%.

Топ-10 моделей на ринку нових авто Європи

  1. Renault Clio (+7,7%);

  2. Dacia Sandero (-8,4%);

  3. Volkswagen T-Roc (+0,3%);

  4. Volkswagen Golf (-16,7%);

  5. Volkswagen Tiguan (+11,8%);

  6. Dacia Duster (+7,1%);

  7. Citroen C3 (-10,9%);

  8. Opel Corsa (+7%);

  9. Toyota Yaris (-12,9%);

  10. Peugeot 2008 (+2,5%).

Зазначимо, торік лідерство належало Dacia Sandero.

Нагадаємо, раніше автоексперти склали рейтинг надійних машин.

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