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Рейтинг автобестселерів Європи 2025 — несподіваний лідер та падіння фаворитів
За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем.
Оприлюднено рейтинг 10 найпопулярніших моделей на ринку нових авто Європи.
За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем — його продажі, за даними focus2move, зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%.
Топ-10 моделей на ринку нових авто Європи
Renault Clio (+7,7%);
Dacia Sandero (-8,4%);
Volkswagen T-Roc (+0,3%);
Volkswagen Golf (-16,7%);
Volkswagen Tiguan (+11,8%);
Dacia Duster (+7,1%);
Citroen C3 (-10,9%);
Opel Corsa (+7%);
Toyota Yaris (-12,9%);
Peugeot 2008 (+2,5%).
Зазначимо, торік лідерство належало Dacia Sandero.
Нагадаємо, раніше автоексперти склали рейтинг надійних машин.