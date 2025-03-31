Рейтинг малолітражних авто 2025: хто потрапив до топ-5

Mazda 3 / © Pixabay

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У містах компактні авто займають провідні позиції завдяки своїй економічності та маневровості. Експерти визначили п’ять кращих малолітражок 2025 року, які доводять, що навіть невеликі авто можуть бути стильними, комфортними та технологічними.

Про це пише видання AMPERCAR.

Subaru WRX

WRX вийшов у новому виконанні на 2025 рік, зокрема у вигляді універсалу Sportswagon. Найкраща версія WRX tS Sport пропонує поєднання агресивного дизайну, повного приводу і чудової керованості, залишаючи за собою спадщину ралійного автомобіля, незважаючи на відмову від STI.

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Kia K4

Kia K4 2025 року претендує на звання найкращого бюджетного седана, пропонуючи стильний дизайн, комфортний салон та стартову ціну від $30590. Ця модель стане чудовим вибором для тих, хто хоче отримати практичність без шкоди для естетики та функціональності.

Hyundai i30

Hyundai i30 N — це «гарячий хетч», який поєднує потужний турбомотор, агресивний звук вихлопу та жорстку підвіску. Він успішно конкурував з європейськими гігантами, такими як VW Golf GTI, і завоював серця багатьох фанатів. Хоча модель наближається до кінця свого життєвого циклу, вона все ще залишається одним з найбільш яскравих автомобілів у класі.

Mazda3

Mazda3 — це приклад того, як маленький автомобіль може бути розкішним. Вишуканий дизайн, зручний інтер’єр з якісних матеріалів і динамічна підвіска роблять її одним з кращих у своєму класі. Хоча популярність моделі зменшилася, вона все ще є ідеальним вибором для тих, хто цінує стиль, комфорт і витонченість у кожному русі.

Honda Civic

Civic 2025 — це автомобіль, який поєднує економічність і швидкість. Гібридна версія забезпечує тиху роботу та чудову витрату пального, а Type R пропонує справжній спортивний драйв, який здатен скласти конкуренцію дорогим купе з набагато вищими цінами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили правила заміни водійських посвідчень, і хто має скласти іспит.