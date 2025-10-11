Рейтинг надійності-2025: названо топ-6 недорогих авто, які не будуть ламатися

Автомобіль / © unsplash.com

Британське видання оприлюднило свіжий рейтинг надійності недорогих автомобілів на 2025 рік, який може стати у пригоді тим, хто планує покупку і хоче заощадити на майбутніх ремонтах. Список, складений на основі тисяч відгуків реальних власників, очолив компактний корейський хетчбек Hyundai i10.

Про це пише WhatCar.

На першому місці списку найнадійніших доступних автомобілів опинився Hyundai i10 (моделі з 2020 року). За словами експертів, цей міський хетчбек завжди мав високу репутацію завдяки своїй надійності, що дозволило йому перемогти навіть більш авторитетних конкурентів у своєму класі.

Повний список найнадійніших бюджетних авто 2025

До фінального списку увійшли шість моделей, які, на думку власників, завдають найменше клопоту з ремонтами.

Hyundai i10 (з 2020 року)

Toyota Aygo X (з 2022 року)

Mini (2014-2024 рр)

Kia Ceed (2018-2025 рр)

BMW i3 (2013-2022 рр)

Honda Civic (з 2022 року)

Нагадаємо, автомобільні експерти визначили найбільш вигідний період для продажу авто. За їхніми словами, перші 3–5 років машина стрімко втрачає у вартості, а після 8–10 років експлуатації або 150-200 тис. км пробігу починаються дорогі поломки ключових вузлів, як-от коробка передач чи турбіна. Тому «золотою серединою» та найбільш збалансованим часом для продажу є вік автомобіля від п’яти до восьми років, що дозволяє уникнути великих витрат та значної амортизації.