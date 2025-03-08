Рідкісний Ferrari з цікавою історією простояв чверть століття покинутим у сараї: фото

У Франції виявили занедбане купе Ferrari 330 GT 1965 року. Раритетний суперкар чверть століття простояв у сараї на території старовинного маєтку.

Про це повідомляє сайт Classic Driver.

Суперкар Ferrari 330 GT 2+2 має цікаву та насичену історію. Саме це авто з інакшими задніми ліхтарями демонстрували на Паризькому автосалоні 1966 року, де його оглядав президент Франції Шарль де Голль. Пізніше воно стало машиною безпеки в знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана". До речі, саме таким авто користувався Енцо Феррарі.

Після цього Ferrari 330 GT продали і він кілька разів міняв власника. У кінці 70-х його придбав французький автоколекціонер.

Ferrari 330 GT стояв у сараї з 2000 року / Фото: Classic Driver Market

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Після смерті власника в 2000 році авто не експлуатувалося. Спадкоємці поставили машину в сарай і спочатку час від часу заводили її двигун, проте з часом перестали це робити.

Суперкар Ferrari 330 GT 2+2 потребує реставрації. Його кузов місцями проіржавів, а шкіряне оздоблення салону потріскалося. Утім, пробіг невеликий – 38 607 км. Зараз авто виставили на аукціон і планують отримати за нього до 240 тисяч доларів.

Купе Ferrari 330 GT 2+2 випускали з 1964 по 1967 рік і всього зібрали 1099 авто. Суперкар оснащений 4,0-літровим V12 потужністю 300 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,3 с і розвинути 245 км/год.

Нагадаємо, у Великій Британії знайшли покинуту колекцію рідкісних авто в занедбаному маєтку.