Рідкісний Porsche продали за рекордну суму: чим цікавий автомобіль

Машина має дуже маленький пробіг і просто ідеальний стан.

Автомобільна криза та нестача нових автомобілів задала нові правила гри на ринку авто. Тепер вживані машини значно подорожчали. Також, це зачепило і колекційні ретро авто.

Ось наприклад, Porsche Carrera GT 2005 року пішла з молотка за рекордні для цієї моделі 2 мільйони доларів. Ця сума більш ніж у 4 рази перевищила оригінальний цінник автомобіля. Про це на своєму сайті повідомляє видавництво Carscoops.

Минулого місяця на каліфорнійському аукціоні Bring a Trailer продали Porsche Carrera GT Guards Red за 1 902 000, але у цього автомобіля пробіг був значно більший ніж у цього, найдорожчого екземпляра за 2 мільйони.

https://www.carscoops.com

Цей автомобіль цікавий тим, що під капотом у нього швидкий двигун V10 – на 5.7 літра, який видає 603 кінські сили. Механічна коробка передач на 6 передач надійна та проста, також авто дуже круто керується через те, що тут встановлена спеціальна спортивна підвіска.

На цьому Porsche Carrera GT пробіг усього 400 кілометрів, також цікаво, що він має повну комплектацію, як з салону. Новий власник отримав комплект шкіряних сумок, оригінальні інструменти та багато документації, що теж дуже ціниться. Все це включно з автомобілем знаходиться в ідеальному стані.

https://www.carscoops.com

Та треба зауважити, що на сьогодні такий цінник за дане авто дуже непоганий. Цих автомобілів залишилось дуже небагато і багато з них вже далеко не в найкращому стані. Тому, цей Porsche має велику цінність і тепер буде знаходитись в приватній колекції.

Нагадаємо, що нещодавно у занедбаному саду виявили колекцію рідкісних ретроавтомобілів.