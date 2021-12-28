Ринок вживаних авто: експерти розповіли, що буде з імпортом машин із пробігом в Україні у 2022 році

Ринок вживаних авто: експерти розповіли, що буде з імпортом машин із пробігом в Україні у 2022 році

Наступний рік для автомобільного ринку України стане важким, але продуктивним.

У 2021 році авторинок України зазнав багато змін, але можна сказати, що він був доволі успішним, як для покупців так і для автобізнесменів. Не дивлячись на серйозну кризу та нестачу напівпровідників, продажі автомобілів виросли.

Лише за 2021 рік в Україну привезли більше за півмільйона вживаних легкових авто. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Експерти впевнені, що наступний рік подарує нові можливості тим, хто вчасно зможе перебудувати свій бізнес під нові реалії. Це не значить, що він буде легким для автомобільного бізнесу в Україні - скоріше навпаки. Той, хто не зрозуміє, що час змін настав – може вилетіти з ринку та втратити все.

Експерти виділили можливі зміни та майбутні тенденції авторинку України:

Українці так само будуть віддавати перевагу вживаним автомобілям з-за кордону. Якщо, законодавство не зміниться, за підрахунками, в Україну імпортують 400-450 тисяч автомобілів.

Вже очікувано, що на ціноутворення авто і далі буде впливати світова криза через нестачу напівпровідників та мікрочипів. У Європі та США дефіцит на нові авто серйозний, тож вживані автомобілі значно подорожчали, а це означає, що ціни в Україні також будуть зростати.

Цінова структура авторинку у наступному року суттєво не зміниться. 60% продажів в нашій країні – автомобілі, які коштують менш ніж 10 тисяч доларів. Такі показники обумовлені тим, що українці мають низьку купівельну спроможність.

Враховуючи, що за кордоном автомобілі значно піднялись у ціні, якість пригнаних до України автомобілів може значно знизитись. Адже, тепер перекупникам доведеться дуже гарно попрацювати, для того, щоб привезти дійсно гарний автомобіль за адекватний цінник. В Європі дурнів не багато і гарний автомобіль за безцінь ніхто не віддає.

Частка американських “битків” становитиме 30-35%. Та складнощі купівлі автомобілів на аукціоні та підняття цін, може змусити автобізнесменів шукати нові виходи з ситуації. Можливо, ринок переходитиме від битих автомобілів до безаварійних.

Нагадаємо, за статистикою українці все частіше пересаджуються на дизельні автомобілі з-за кордону: які причини та наслідки.