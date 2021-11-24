Ринок вживаних авто: фахівці назвали топ-20 моделей, на яких найчастіше скручують пробіг

Усього було проаналізовано 18 країн.

Експерти склали рейтинг найпопулярніших вживаних моделей авто, на яких найчастіше відбувається скручування пробігу.

Відповідне дослідження провели фахівці CarVerical.

Зазначається, аби визначити список автомобілів, що найчастіше зустрічаються зі скрученим пробігом, були проаналізовані понад 700 тисяч звітів про історію вживаних автомобілів, створених у період від листопада 2020 року до листопада 2021 року.

Так, було проаналізовано 18 різних ринків, включаючи Польщу, Румунію, Угорщину, Францію, Словенію, Словаччину, Чеську Республіку, Литву, Латвію, Естонію, Україну, Болгарію, Сербію, Німеччину, Хорватію, Росію, США та Італію.

Отже, як показують дані, BMW M5 є найпоширенішою моделлю з фальсифікованим пробігом, більш ніж у третини з усіх перевірених машин даної моделі виявлено змінений пробіг. Однак, ця статистика применшує загальні масштаби проблеми скручування одометрів у всієї лінійки марки BMW - як зазначив Матас Бузеліс, автомобільний експерт carVertical, марка BMW домінує у списках.

Друге та третє місця у списку займають BMW 7-Series та Subaru Outback з 33,4 та 31,8 відсотками відповідно. Audi A8 став п'ятим автомобілем, що найчастіше зустрічається, а його спортивний побратим A7, посів десяте місце — у трохи більше чверті (25,8%) автомобілів Audi A7, за даними дослідження, був скручений пробіг.

Отже, до вашої уваги топ-20 моделей авто, на яких найчастіше скручують пробіг :

BMW M5 - 33,6%;

BMW 7-Series - 33,4%;

Subaru Outback - 31,8%;

BMW 6-Series - 31,7%;

Audi A8 - 31,4%;

Volkswagen Phaeton - 31,0%;

BMW X5 - 26,7%;

BMW 5-Series - 26,0%;

Ford Mustang - 25,9%;

Audi A7 - 25,8%;

BMW X6 - 24,4%;

BMW M4 - 24,4;

Volkswagen Touareg - 23,3%;

Volvo V70 - 22,6%;

BMW 3-Series - 22,3%;

Porsche Panamera - 22,3%;

Audi A6 - 22,2%;

Chrysler Town&Country - 21,4%;

Volkswagen CC - 21,2%;

Volkswagen Sharan - 19,6%.

carvertical.com

Таким чином, проаналізувавши дані автомобілів виявилося, що у 16,1% з перевірених машин за останні 12 місяців було скручено пробіг.

Покупці автомобілів економ-класу трохи менше ризикують отримати жахливий досвід, ніж ті, хто купує дизельні автомобілі преміум-класу віком від 5 до 15 років — наражаючи себе на найбільший ризик, оскільки саме цю категорію автомобілів найчастіше обирають шахраї. Моделі з високими експлуатаційними характеристиками також часто піддаються шахрайству з пробігом, і придбання такого автомобіля без онлайн перевірки його історії може стати фінансовим кошмаром.