Ринок вживаних авто: в США активно ростуть ціни на машини з пробігом, які найчастіше обирають українці

Найбільше дорожчають три марки.

Ціни на українському ринку вживаних автомобілів найближчим часом може істотно зрости.

Уся річ в тому, що в США активно підвищується вартість машин із пробігом, які найчастіше обирають українці. Докладною інформацією про те, коли і на скільки подорожчали популярні вживані авто в Америці, поділився ресурс CarGuns, передає АвтоЦентр.

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Так, найбільше додають в ціні моделі Hyundai, Toyota, Ford, KIA та Volkswagen. Такий розклад безпосередньо вплине на ціни української "вторички". За рік вартість популярних американських вживаних авто виросла на 30-40 відсотків. Докладні цифри виглядають наступним чином:

Ford - 38,7%;

Volkswagen - 35,1%;

Toyota - 30,5%;

Hyundai - 30,1%;

Kia - 30,1%.

Якщо говорити про конкретні моделі, то в першу чергу тенденція до подорожчання простежується у:

Ford Focus;

Ford Escape;

Ford Fusion;

Ford Edge;

Toyota Camry;

Toyota RAV4;

Toyota Prius;

Volkswagen Golf;

Volkswagen Jetta;

Volkswagen Passat;

Volkswagen Passat CC;

Volkswagen Tiguan.

Менш популярними моделями для нашого ринку є пікапи RAM. Але вартість автомобілів бренду за останній рік зросла на 40,5%. Те ж можна сказати і про Aston Martin. Авто люксової марки рідко купують на страхових аукціонах, але, тим не менше, їхня вартість додала 38,1% в порівнянні з минулим роком.

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За даними видання, за останній рік старі автомобілі в США подорожчали на 30%. Водночас зростання цін за перші шість місяців 2021 року склав 17%. Таке істотне подорожчання можна пояснити високим попитом, як у "закордонних" любителів американських автомобілів, так і високою популярністю у місцевого населення.

Така нестандартна ситуація на вторинному ринку спровокована дефіцитом нових автомобілів, пов'язаним з вимушеним простоєм і навіть закриттям автозаводів через напружену епідеміологічну ситуацію. Багато американців, не бажаючи чекати виходу нового автомобіля, йдуть на вторинний ринок.

Раніше було складено список найдешевших та найнадійніших вживаних авто за різними класами.

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