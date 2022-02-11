Ринок вживаних автомобілів: названо топ-10 країн, із яких українці ввозять машини з пробігом

Лідер має величезну перевагу.

Складено рейтинг десяти найпопулярніших країн, із яких українці ввозять вживані автомобілі.

Відповідний список склали фахівці Інституту досліджень авторинку.

Зазначається, що в сервісних центрах МВС номерні знаки у 2021 році вперше отримали 533 тисячі авто з пробігом. Різницю між фактично "розмитненими" та зареєстрованими легковиками можна пояснити різницею в часі між митним оформленням та постановкою на облік. Інколи черга розтягується на кілька тижнів, тому частина автомобілів, оформлених у грудні, отримала номерні знаки вже у січні 2022 року.

Також частину машин регулярно привозять "під розбирання", тобто для подальшого розукомплектування на запчастини. Реєструвати такі авто немає ніякого сенсу, тому кількість імпортованих авто у статистиці Держмитслужби завжди дещо більша, ніж кількість вперше зареєстрованих машин у сервісних центрах МВС.

Якщо розглядати структуру імпорту більш детально і розділити регіони на конкретні країни, то на перше місце виходить США. Саме з цієї країни вживаних легковиків 2021 року привезли найбільше — 158 тисяч (26,1%).

На другому місці опинилася Польща із часткою 20,3% ( 123 тисячі ). Кількість машин, які українці купують тут на внутрішньому ринку, порівняно невелика. У більшості випадків ця країна виконує роль "транзитної зони" на шляху вживаних легковиків із Західної Європи до України. Третє місце зайняв найбільший автомобільний ринок ЄС — Німеччина. Українці минулого року придбали там 76 тисяч машин, що дорівнює 12,5% від загальної кількості імпортних легковиків з пробігом.

Литва, котра зайняла четверте місце рейтингу, також є транзитною країною в процесі експорту вживаних автівок з Європи на Схід та відома своїми авторинками. Вигідне податкове законодавство дозволяє литовцям вигідно купувати легковики з пробігом в інших країнах ЄС, готувати до продажу та продавати на експорт. До прикладу, українцям, котрі 2021 року купили в Литві 72 тисячі машин (11,8%). На п’ятому місці опинилася Естонія (26 тисяч авто, 4,2%), котра також виконує роль "транзитної зони" для українців. Те саме стосується Словаччини (12 тисяч авто, 1,9%) та Угорщини (10 тисяч авто, 1,7%), котрі зайняли восьме та дев’яте місця відповідно.

Окремо слід виділити автомобілі з Південної Кореї. Це — один з наймолодших ринків, котрі "засвоїли" українці. Протягом 2021 року звідти привезли 14 тисяч легковиків з пробігом (2,3%). В більшості це були авто з газовими двигунами. Десяте місце з часткою в 1,6% зайняла Грузія. Там українці придбали 10 тисяч автомобілів минулого року. В основному це були автомобілі, які привезли з Америки, Південної Кореї, Японії та інколи навіть Європи, підготували до продажу та згодом продали українцям. Працює така бізнес-модель завдяки лояльним законам та невисоким податкам, котрі діють в Грузії.

Інші країни, котрі не ввійшли у топ-10 найпопулярніших, зайняли 15,2% від загальної кількості імпорту (92 тисячі авто).

Читайте також:

Складено рейтинг топ-10 вживаних автомобілів, які українці найчастіше ввозили з Європи 2021 року

Який вигляд має виробництво автомобілів в екзотичних країнах світу

Досяг прогресу лише один сегмент: в Україні істотно обвалилося виробництво автомобілів