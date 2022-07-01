Рівень 50-х років: виробництво легкових автомобілів у Росії обвалилося на 97%

Автовиробництво у країні-агресорці за підсумками травня зазнало катастрофічного падіння.

Так, показники російського автопрому через санкції, накладені за повномасштабне вторгнення до України, досягли 50-х років.

Як повідомляє Росстат, за травень автозаводи в Росії випустили лише 3,7 тисячі легкових автомобілів. Це на 81,3% менше, ніж у квітні і одразу на 96,7% менше, ніж у травні минулого року.

Для порівняння, у травні 2021 року до РФ було випущено 112,2 тисячі машин. Виробництво вантажних автомобілів знизилося на 39,3% (від 12,5 до 7,6 тисячі). За січень-травень 2022-го випустили 60,1 тисяч таких транспортних засобів (-12%). Автобусів – на 6,5% (від 1000 до 935 штук). Водночас випуск компактних автобусів (масою до 5 тонн) знизився на 77,4%.

Окрім того, обсяги випуску автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів впали на 66%.

Продовжує знижуватись і російське виробництво двигунів внутрішнього займання. У травні з конвеєрів зійшло 11,4 тисячі штук – на 57% менше, ніж роком раніше, і на 13,4% менше, ніж у квітні 2022-го. Результат за перші п'ять місяців цього року – 125 тисяч штук (-6,7%). Також у мінусі знову опинилися причепи з напівпричепами, автобуси, пасажирські залізничні вагони та інша комерційна техніка.

Усього ж за п'ять місяців 2022 року у Росії зібрали 268 тисячі легкових автомобілів – на 56,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Тож, як бачимо, слова деяких в РФ на кшталт "санкції нам лише в допомогу" або "санкції на нас не впливають, вони шкодять лише Заходу" не діють від слова зовсім. Із такими темпами виробництва, точніше - його відсутністю, у Росії незабаром сходитиме з конвеєра лише тачка для городу, адже в сегменті колгосптехніки спостерігається певне зростання.

Додамо, що у травні практично всі заводи з випускання легкових автомобілів пішли на корпоративні канікули, які здебільшого перетекли у простоювання. У середині травня роботу змогли відновити лише підприємство Haval та УАЗ. Також триває складання представницьких седанів Aurus, проте вони сходять з конвеєра штучно. А на початку червня виробництво відновив "АвтоВАЗ" – у Тольятті збирають спрощену версію LADA Granta.

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