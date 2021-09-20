Rolls-Royce створив повністю електричний літак: він вперше злетів у повітря

З ним хочуть встановити рекорд швидкості у повітрі.

Швидкісний та повністю електричний літак Rolls-Royce Spirit of Innovation вперше злетів у повітря.

Про це повідомляє сайт New Atlas.

Його політ відбувався у Англії і тривав 15 хвилин. Далі компанія планує перейти до більш інтенсивної фази льотних випробувань для збору даних про електричну потужність літака та продуктивність рухової системи. Також Spirit of Innovation спробують розігнати до 480 км/год.

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Літак розробляється Rolls-Royce, щоб не тільки встановити новий рекорд швидкості руху у повітрі з електричним приводом, а й підштовхнути до розвитку повітряні таксі eVTOL.

Усередині гладкого обтічного корпусу встановлено найбільш щільний акумулятор, який коли-небудь збирався для літака. Він складається з акумуляторної батареї, яка видає 400 кВт і може досягати максимальної потужності 750 кВт.

Акумулятори працюють від трьох легких електронних двигунів YASA 750R, щоб обертати трійку лопатей з електричним приводом одного пропелера. Вони обертаються зі швидкістю 2400 об/хв для більш стабільного руху.

Раніше повідомлялося, що NASA почало тестувати летючий автомобіль.

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