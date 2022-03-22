Росія може скоро попрощатися із низкою автовиробників - очільник Мінпромторгу

Про результати діалогу щодо продовження співпраці з іноземними автовиробниками стане відомо наприкінці березня – початку квітня.

Існує високий ризик, що Росії доведеться попрощатися з низкою іноземних автовиробників через запроваджені санкції.

Про це заявив голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров.

"Можливо, з ким нам доведеться, на жаль, попрощатися, тому що ми не можемо чекати нескінченно", - попередив Мантуров.

Він повідомив, що зараз Росія веде діалог із усіма автовиробниками та іноземними брендами. З деякими з них російська сторона має чітке розуміння, що вони залишаться на ринку і збережуть виробничі потужності та поставки комплектування. Про результати діалогу стане відомо наприкінці березня – початку квітня.

Міністр пояснив, що підприємство, яке не працює – це несплата податків та деградація виробництва.



Раніше повідомляли, у Росії призупинена робота підприємств корпорації “Уралзавод” та Челябинського тракторного заводу. Причина - відсутність надходжень комплектування іноземного виробництв.

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