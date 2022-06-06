Російські УАЗ та КамАЗ потрапили під шостий пакет санкцій від ЄС

Російські УАЗ та КамАЗ потрапили під шостий пакет санкцій від ЄС

Найбільший російський виробник важких вантажівок ПАТ "КамАЗ" та основний актив автомобілебудівного ПАТ "Соллерс Авто" - Ульянівський автозавод (УАЗ) - потрапили до шостого пакету санкцій від Європейського Союзу.

Як відомо, ЄС 3 червня таки затвердив шостий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні.

Потрапили під заборону одразу два автомобільні підприємства — КамАЗ та УАЗ, йдеться на офіційному сайті ЄС.

Включення до списку санкцій пов’язане з можливістю військового використання їхньоїпродукції. Крім того, серед тих, хто потрапив під санкції, опинилися і російські виробники автомобільних шин.

Євросоюз звинуватив КамАЗ та УАЗ у виробництві та постачанні техніки Збройним силам Росії для використання у війні проти України. Через санкції обидва підприємства не зможуть експортувати автомобілі як “продукцію подвійного призначення”.

Цікаво, що УАЗ потрапив під санкції через одну модель - позашляховик "Патріот". Повнопривідні позашляховики УАЗ "Патріот", що випускаються компанією, стоять на озброєнні армії агресора. Таким чином, УАЗ отримує пряму вигоду від війни в Україні. Щодо КамАЗ, то тут йдеться про моделі КамАЗ-5350, КамАЗ-6350, КамАЗ-6560

Для звичайних росіян присутність УАЗ у санкціях обернеться зникненням з дилерських центрів "двопедальних" Patriot. Російський позашляховик комплектувався шестиступінчастою автоматичною коробкою Punch Powerglide 6L50. Ця коробка розроблена французькою компанією Punch Powertrain та американським концерном General Motors. Останній оголосив про відхід із Росії наприкінці квітня.

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