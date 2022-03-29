Російський ринок залишиться без японських авто преміум-класу

Преміум авто японських виробників зникнуть з російського ринку.

Японія планує заборонити експорт преміум автомобілів на російський ринок.

Також, інші предмети розкоші привозити не будуть. Такі обмеження вводяться через напад Росії на Україну. Про це на своєму сайті повідомляє агентство Reuters.

Міністерство торгівлі Японії запровадило нові обмеження на експорт до Росії з Японії. Це стосується майже половини торговельного обороту між країнами. Міністерство виступило з повідомленням після того, як прем’єр-міністр Фуміо Кісіда взяв на себе зобов’язання ввести додаткові санкції проти країни-агресорки на саміті “Великої сімки” минулого тижня.

Нові обмеження з експортного контролю, набувають чинності з 5 квітня. Вони охоплюють 19 категорій, від автомобілів вартістю понад 48 600 доларів до ювелірних виробів, годинників, косметики, алкогольних напоїв і мистецтва.

Скоріш за все, на експорт обмежать флагманські моделі марки Toyota, Lexus та Infinity, які так сильно полюбили росіяни.

Санкції з боку Японії вводяться послідовно за кроками Сполучених Штатів і європейських країн і вони будуть зберігатись, поки Росія не виведе війська з території України.

Нагадаємо, що Японія не буде розраховуватись за російський газ та інші послуги у рублях, як того вимагає президент РФ Володимир Путін у відповідь на західні санкції.

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