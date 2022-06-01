Російському авторинку прогнозують обвал продажу легкових машин на 70%

Ринку автомобілів у Росії прогнозують шалене падіння вартості.

Уся річ в тому, що авторинок РФ скорочується вже декілька місяців поспіль. Усе через нестачу комплектувальних, які пов'язані з запровадженням санкцій через повномасштабне вторгнення до України.

Як наслідок, низка провідних автовиробників покинули ринок Росії, що й вилилося в кризу.

Так, за оптимістичного варіанту розвитку подій продаж легкових автомобілів (без урахування LCV) за підсумками року може скоротитися на 66 відсотків. Найгірший сценарій загрожує падінням більш ніж на 70 відсотків, передає Auto-Consulting.

У найсприятливішому випадку за підсумками 2022 року в Росії буде продано близько 520 тисяч легкових автомобілів - на 65,7 відсотка менше, ніж минулого року. Цей варіант передбачає ослаблення санкцій, поліпшення макроекономічних умов, зростання постачання автомобілів з Азії та поновлення виробництва у росії.



Найбільш песимістичний сценарій передбачає посилення санкцій, погіршення економічної обстановки. "АвтоВАЗ" не почне складання Renault Duster і скоротить виробництво моделей, які існують. У цьому випадку продаж легковиків впаде як мінімум на 74 відсотки, до 394 тисяч штук.

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