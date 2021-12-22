Розлітаються всім світом: у Дубаї просто неба припадають пилом сотні елітних автомобільних "битків"

Тут кожен автомобіліст зможе підібрати для себе автомобіль мрії.

Для ОАЕ – Lamborghini, це нічого особливого. Так само - як і десятки розтрощених суперкарів за місяць. За борги, після ДТП, чи якщо просто залишив посеред дороги машину. Вони всі потрапляють на спеціальний майданчик. Тут їх дуже багато. Якщо власник через деякий час не з’являється, машина потрапляє на аукціон.

Що цікавого можна побачити у Дубаї дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Розміри парковки - а також вибір дорогих машин - вражає. Розбиті машини - здебільшого - після перегонів у пустелі. Вони дуже популярні. Коли машину розбивають - то власнику простіше її залишити й купити нову, ніж ремонтувати.

Утім більшість машин тут - у цілком нормальному стані!!!!! В 2008 році коли була криза, більшість людей брали автомобілі в кредит, або у лізинг. Компанії збанкротували і люди не змогли виплачувати кредити. Все що вони робили – це кидали свої автомобілі на паркувальних майданчиках та відлітали в інші країни.

Практика залишати авто на парковках супермаркетів, в аеропорту чи просто на вулиці - разом з вибаченнями або виписками з банків - досі існує. Такі машини теж потрапляють на аукціон. Здебільшого торгуються за них - закордонні покупці. Фінальні ставки доволі високі. Купити навіть розтрощений Lamborghini чи Ferrari - за копійки - не вийде. Це просто міф.

Розбиті суперкари - найчастіше купують на запчастини - як донорів. Вцілілі двигун чи наприклад гальма - можуть коштувати непоганих грошей. Дуже рідко машини беруть на відновлення - тільки, якщо пошкодження мінімальні.

А от придбати бите-перебите авто - цілком реально. Бо в Емірати також тягають потрощені машини зі США. Щоправда - тільки преміум сегмент.

І на такий товар також є покупці. Наприклад - майже свіжий Мерседес - коштує сто тисяч доларів. А такий самий новий - утричі дорожчий. Ніхто навіть і не дізнається - що він трохи відремонтований.

Тож хочете вірте, хочете ні - але в одному з найдорожчих міст на планеті - дорогами теж колесять суперкари - склепані з кількох частин. Щоправда, катаються на них - місцеві "бідняки" - ті, кому на новий Ламбо - трохи забракло грошей.

Як сотні елітних маших розлітаються по світу з найвідомішого автоцвинтаря у Дубаях

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