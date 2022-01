"Розмели" за 12 хвилин: новий електропікап Chevrolet викликав шалений ажіотаж на ринку

Associated Press

Як відомо, нещодавно був презентований новий електричний пікап - Chevrolet Silverado.

За інформацією Autoblog, попит на цю модель виявився просто скаженим.

Так, виконавчий директор General Motors Мері Барра оголосила, що перший наклад нового електропікапа Chevrolet Silverado EV розкупили за 12 хвилин. Топ-менеджер не уточнила, скільки саме машин зарезервували клієнти, тому оцінити тираж "вітальної" серії Silverado EV RST First Edition не можна.

Журналісти зазначають, що для бронювання Silverado EV було достатньо зробити депозит у розмірі 100 доларів.

Зазначимо, що цей автомобіль має потужний електродвигун, який видає 664 кінські сили. Також, можна обрати версію з системою повного приводу, яка від одного заряду зможе проїхати 650 кілометрів. До першої "сотні" Silverado EV розганяється за 4,5 секунд. Також автомобіль має систему швидкої зарядки, яка може за 10 хвилин додати 160 кілометрів пробігу.

General Motors оцінив спецверсію Chevrolet Silverado EV RST First Edition у 105 тисяч доларів. Інший нюанс полягає в тому, що для Silverado EV серія First Edition де-факто не перша. Спочатку на ринок вийдуть комерційні вантажівки у спрощеній комплектації WT за ціною від 40 тисяч доларів (їх чекають навесні 2023 року), а найдорожчі Silverado EV RST First Edition дістануться дилерів восени, тобто затримка складе близько пів року.

Новинка повинна дебютувати вже восени 2023 року, а вже масштабне виробництво розпочнеться на початку 2024 року.