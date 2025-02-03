Рятує життя: водіям нагадали про важливу звичку за кермом

На дорогах щодня трапляються ситуації, які змушують задуматися про власну безпеку.

Багато водіїв і пасажирів нехтують ременем безпеки, посилаючись на поспіх або коротку поїздку. Проте статистика ДТП доводить, що ця проста звичка може врятувати життя.

Про це пишуть у Патрульній поліції Волинської області.

Памʼятайте, що ремінь безпеки:

запобігає викидуванню з авто під час аварії;

зменшує силу удару, розподіляючи навантаження;

захищає від ударів об елементи салону.

Також поліцейські нагадали, що згідно з ч. 5 ст. 121 КУпАП, за порушення правил користування ременями безпеки, передбачено штраф у розмірі 510 грн.

"Подбайте про безпеку", - закликали українських кермувальників.

Раніше стало відомо, що для громадян запроваджують удосконалену систему онлайн-реєстрації послуг. Нововведення запрацюють вже від 4 лютого.

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