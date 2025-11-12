Ринок електромобілів злетів на 145%: які авто купували українці у жовтні

Автомобіль / © Pixabay

Реклама

Ринок електромобілів в Україні продовжує бити рекорди. У жовтні українці зареєстрували майже 10,5 тисячі авто на батареях, що на 145% більше, ніж торік.

Про це к повідомляє «Укравтопром».

Основну масу цього ринку склали легкові авто — 10 221 одиниця. З них 2406 авто були новими (зростання на 148%), а 7815 — імпортованими вживаними машинами (зростання на 147%).

Реклама

Ринок нових електрокарів у жовтні показав чіткий тренд — українці обирають бренди з КНР. Навіть Volkswagen, що потрапив у топ, представлений моделлю, орієнтованою на китайський ринок.

Топ-5 нових електромобілів місяця:

VOLKSWAGEN ID.Unyx — 441 од.

BYD Song Plus EV — 387 од.

BYD Leopard 3 — 261 од.

ZEEKR 7X — 169 од.

BYD Sea Lion 07 — 149 од.

У сегменті імпортованих авто з пробігом ситуація стабільна. Бестселером залишається Tesla Model Y, яка значно випереджає конкурентів. За нею йде Tesla Model 3 та «народний» Nissan Leaf.

Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

Реклама

TESLA Model Y — 942 од.

TESLA Model 3 — 862 од.

NISSAN Leaf — 697 од.

KIA Niro EV — 490 од.

RENAULT Zoe — 351 од.

Нагадаємо, китайські автомобілі дедалі активніше завойовують ринки Європи та України, пропонуючи привабливі ціни й сучасні технології. Водночас головними проблемами залишаються доступність сервісу, запчастин і швидка амортизація. Попри покращення якості збірки та безпеки, власники часто стикаються з «ненажерливими» бензиновими моторами й дорожчими страховками. Електромобілі з Китаю вже конкурують із Tesla за запасом ходу, проте загалом ринок ще адаптується до нових брендів.