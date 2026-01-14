- Дата публікації
Ринок вживаних авто б’є рекорди: які моделі найчастіше купували українці
За рік українці придбали понад 274 тисячі вживаних машин.
Минулого року український автопарк суттєво оновився за рахунок імпортованих уживаних авто. 2025 року українці придбали 274,3 тисячі легковиків із пробігом — це на 24% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомили в «Укравтопром».
Близько 77% усіх зареєстрованих легкових авто становили машини, ввезені з-за кордону. Середній вік такого транспорту сягнув 8,4 року.
Найбільшою категорією серед імпортованих уживаних авто залишилися бензинові моделі — 43%. Далі за часткою йдуть електромобілі (31%), дизельні авто (18%), гібриди (5%) та машини, обладнані ГБО (3%).
Рейтинг найпопулярніших моделей 2025 року очолили: Volkswagen Golf (12 812 од.), Tesla Model Y (10 683) та Tesla Model 3 (9 348). Також до рейтингу потрапили Renault Megane, Skoda Octavia, Nissan Leaf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue та Kia Niro.
Нагадаємо, 2025 року в Україні продали 81,3 тис. нових легкових авто — рекорд від 2022 року. Раніше ми повідомляли, які марки очолили рейтинг, хто обігнав Toyota та який автомобіль став бестселером.