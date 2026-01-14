Ринок вживаних авто б’є рекорди: які моделі найчастіше купували українці

Volkswagen Golf / © autoevolution.com

Реклама

Минулого року український автопарк суттєво оновився за рахунок імпортованих уживаних авто. 2025 року українці придбали 274,3 тисячі легковиків із пробігом — це на 24% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомили в «Укравтопром».

Близько 77% усіх зареєстрованих легкових авто становили машини, ввезені з-за кордону. Середній вік такого транспорту сягнув 8,4 року.

Реклама

Найбільшою категорією серед імпортованих уживаних авто залишилися бензинові моделі — 43%. Далі за часткою йдуть електромобілі (31%), дизельні авто (18%), гібриди (5%) та машини, обладнані ГБО (3%).

Рейтинг найпопулярніших моделей 2025 року очолили: Volkswagen Golf (12 812 од.), Tesla Model Y (10 683) та Tesla Model 3 (9 348). Також до рейтингу потрапили Renault Megane, Skoda Octavia, Nissan Leaf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue та Kia Niro.

Нагадаємо, 2025 року в Україні продали 81,3 тис. нових легкових авто — рекорд від 2022 року. Раніше ми повідомляли, які марки очолили рейтинг, хто обігнав Toyota та який автомобіль став бестселером.