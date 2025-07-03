Автомобільний ринок обвалюється, але ці моделі обожнюють українці – дослідження

Автомобілі / © Pixabay

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У червні 2025 року на внутрішньому ринку України було зареєстровано 71,3 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 12,9% менше, ніж у травні, і на 27,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише Іститут дослідження авторинку.

Попри загальне зниження, незмінним лідером ринку залишився Volkswagen — він майже вдвічі випередив найближчого конкурента. Найчастіше українці обирали Volkswagen Passat, особливо дизельні варіанти, що традиційно славляться витривалістю.

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У десятці найпопулярніших також опинились: BMW, Renault, ВАЗ, Skoda, Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz і Hyundai. Це свідчить про сталі вподобання покупців — від бюджетних моделей до авто преміумкласу.

Серед моделей після Passat у рейтингу — Skoda Octavia та Volkswagen Golf, які добре зарекомендували себе як міські автомобілі. Daewoo Lanos, Renault Megane і BMW 5 серії також увійшли до п’ятірки популярних моделей.

Цікаво, що середній вік авто на вторинному ринку майже не змінився — 15,7 року. Водночас у преміумсегменті зафіксовано такі покупки: 1 McLaren, 1 Lamborghini, 2 Maybach, 3 Aston Martin, 6 Bentley, 7 Rolls-Royce та 13 Maserati.

Найстарішим легковиком, що змінив власника, став ГАЗ-20 1950 року, чорний седан з двигуном об’ємом 4,4 літра.

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Нагадаємо, раніше ми писали, про рейтинг 10 найпопулярніших моделей на ринку нових авто Європи.

За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем — його продажі, за даними focus2move, зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%.