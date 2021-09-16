Самостійно паркується і заїжджає на мийку: BMW показала неймовірні можливості одного зі своїх електрокарів

Самостійно паркується і заїжджає на мийку: BMW показала неймовірні можливості одного зі своїх електрокарів

Все це він робить на автоматизованому паркувальному майданчику Bosch.

BMW показала, як її електрокар iX самостійно паркується та заїжджає на мийку.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Відео зняли на автоматизованому паркувальному майданчику від компанії Bosch на Мюнхенському автосалоні. У ролику показано, як водій висаджується з автомобіля у визначеному місці на стоянці. Потім за допомогою смартфона він вмикає функцію самостійного паркування.

Використовуючи давачі та камери, позашляховик може прокласти собі шлях до місця. Електрокар заїжджає на автоматизовану стоянку і паркується там. До нього підключається роботизована рука від зарядної станції, щоб наповнити акумулятор.

Також у відео iX наближається до автоматичної мийки на стоянці, хоча не показано, як він їде через неї.

Коли водій повертається, йому залишається лише відкрити застосунок і викликати BMW назад у місце, де його висадили.

Систему автоматизованого паркування розробила компанія Bosch, яка працює над нею з автовиробниками, включаючи Daimler, ще з 2015 року. В середині 2017 року в музеї Mercedes-Benz у Штутгарті, Німеччина, був запущений такий ж автоматизований паркінг, як на Мюнхенському автосалоні.

Раніше повідомлялося, що в динаміки нового BMW iX встановлюватимуть діаманти.

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