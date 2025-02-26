Ще немає помітних слідів: яка найперша ознака корозії автомобіля

Водіям розповіли про неочевидний передвісник, який свідчить про початок корозійного процесу.

Корозійний процес, який псує кузов автомобіля є однією з найсерйозніших проблем, з якими може зіткнутися власник автівки. І іржа не завжди є першою ознакою прояву корозії.

Про це йдеться у матеріалі порталу "Автопілот".

Навіть якщо на поверхні металу поки не видно слідів іржі, здуття фарби - вже погана ознака.

"Саме здуття лакофарбового покриття може стати першим сигналом того, що під ним починається корозія. Це відбувається через те, що корозійний процес супроводжується збільшенням об’єму продуктів реакції, які “розпирають” фарбу зсередини", - йдеться в матеріалі.

Чому здувається фарба на автомобілі

Якщо ви не фарбували машину напередодні, проте помітили, що здуття шару, це може свідчити про початок корозії.

Проте здуття фарби чи корозія часто виникають з інших причин:

пошкодження лакофарбового покриття, навіть невеликі сколи або подряпини можуть стати місцем проникнення вологи та кисню, що призводить до початку корозії;

неякісне фарбування автомобіля - із порушенням технології або використанням невідповідних матеріалів;

вплив зовнішніх факторів, таких як агресивні речовини, сіль, хімічні реагенти, якими посипають дороги взимку;

ультрафіолетове випромінювання можуть сприяти розвитку корозії та здуття фарби.

Що робити, якщо помітили здуття фарби на автівці

Фахівці не радять зволікати: чим раніше ви звернетеся на СТО, тим ймовірніше вдастся зупинити поширення корозії та зберегти кузов автомобіля в гарному стані. Адже своєчасна діагностика та усунення проблеми допоможуть вам уникнути серйозного ремонту та продовжити термін служби машини.

Нагадаємо, раніше фахівець розповідав про стиль водіння, який "вбиває" мотор авто. Він спростував поширену думку.

Читайте також: