Що буде з цінами на пальне у лютому та які є ризики: відповідь експерта

Експерт вказав на проблему, яку можуть створювати недобросовісні компанії на ринку пального.

Наразі немає підстав очікувати серйозного збільшення ціни на пальне у лютому.

Про це в ефірі телемарафону розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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"Я на сьогодні не бачу якихось серйозних чинників у лютому, щоб зростали ціни. Скоріше за все вони будуть знаходитися на цьому ж рівні чи навіть можуть трошечки знизитися", – зазначив Омельченко.

При цьому він вказав на проблему, яку можуть створювати недобросовісні компанії на ринку пального.

"Є певні ознаки, що деякі періоди ми спостерігаємо змову певних мереж автозаправних і це призводить до того, що ціни можуть бути вищими об'єктивного рівня на 2-3 гривні", – підсумував Володимир Омельченко.

Раніше у Верховні Раді України анонсували підвищення акцизу на автогаз втричі.

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