Підготовка авто до весни: що може статися, якщо використовувати зимову рідину для омивача

Весняна підготовка автомобіля передбачає багато важливих етапів: від зміни зимової гуми до перевірки технічного стану, але механіки наголошують, що особливу увагу слід звернути на правильний перехід з зимового омивача на літній, щоб уникнути проблем.

Про це пише видання SUV News.

Не варто поспішати змінювати рідину для склоомивача. Весною погода може бути непередбачуваною: вдень температура піднімається до 10-15°C, а вночі опускається нижче нуля. Якщо замінити зимову рідину на літню або просто воду занадто рано, під час заморозків рідина може замерзнути в бачку або трубках, що пошкодить систему. Найкраще продовжувати використовувати зимову рідину до середини весни, а літню – коли температура стабільно перевищить 5°C.

Не рекомендується використовувати звичайну воду для склоомивача, оскільки вона містить домішки та мінерали, які можуть забивати форсунки та утворювати наліт у системі. Це може призвести до її пошкодження. Крім того, вода не така ефективна для очищення від весняного бруду та слідів комах, на відміну від спеціальних літніх рідин, які краще справляються з цією задачею.

Використовувати зимову "незамерзайку" влітку небезпечно, оскільки вона містить спиртові компоненти, які дозволяють їй не замерзати при низьких температурах. Влітку ці речовини стають більш летючими, і їхні пари можуть негативно впливати на водія та пасажирів, викликаючи головний біль, запаморочення, зниження концентрації й навіть стрибки артеріального тиску.

Оптимальний варіант – це спеціалізовані літні рідини, які містять мийні компоненти для ефективного очищення від забруднень, а також добавки, що запобігають утворенню вапняного нальоту. Такі рідини можна купити або приготувати вдома, використовуючи дистильовану воду і м’який мийний засіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як підготувати автомобіль до весни та які завдання водії мають виконати до кінця лютого.

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