Що можна придбати на автомобільному ринку України до 6 тисяч доларів

Автомобілів на ринку багато, але знайти скарб серед брухту реально.

Придбати гарний автомобіль дуже важко, адже ринок просто таки переповнений “битками”, “двійниками” та просто різним брухтом. Особливо це важко, коли бюджет на покупку не дуже великий.

ТСН.Авто підготував для вас добірку найцікавіших автомобілів у кузові седан до 6 тисяч доларів (приблизно 162 тис грн).

Розпочнемо з так званого народного “бізнес класу” – Chevrolet Lacetti. За 4 600 доларів (приблизно 124 200 грн) ви зможете знайти автомобіль 2003 року випуску, з двигуном на 1.8 літра та механічною коробкою передач. В такому випадку приблизний пробіг буде 180-220 тисяч кілометрів. Також за такий цінник можна відшукати авто з ГБО та кондиціонером.

www.drom.ru

Далі розглянемо дуже масовий автомобіль – Renault Logan 2011 року. За такий автомобіль продавці просять 4700 доларів (приблизно 126 900 грн). Двигун пропонується на 1.4 літра та механічна КПП. З комплектації можете розраховувати на передні подушки безпеки та якщо удача буде на вашому боці – кондиціонер. Також дуже часто, такі авто можна знайти з ГБО.

https://auto.vercity.ru

Тепер у нас автомобіль трошки солідніший – Mazda 6 2005 року. Такий автомобіль можна знайти за 5 тисяч доларів ( приблизно 135 000 грн). Але вам треба буде добре постаратися, щоб знайти таку Mazda в гарному стані та без дірок у арках. Під капотом у шістки “ховається” двигун на 2 літра та механічна коробка передач. Пробіги у цих автомобілів вже далеко за 200 тисяч, тож не сподівайтесь на диво, та не намагайтеся знайти “капсулу часу”. По комплектації тут вже веселіше: підігрів сидінь, подушки безпеки, клімат-контроль та шкіряний салон.

www.drom.ru

А зараз перед вами автомобіль з АКПП та ще й з повним приводом – Subaru Legacy 2005 року випуску з двигуном на 2 літра. Щоб придбати таке авто, ви повинні мати 5 200 доларів (приблизно 140 400 грн). Тут вже авто на “повному фарші” : шкіряний салон, люк, клімат-контроль, підігрів сидінь та найголовніше – AWD. Звісно у автомобіля дуже багато плюсів, але, якщо будете шукати таку машину , обов’язково перевіряйте її на СТО. Слабкі місця – це двигун та кузов, який дуже піддається корозії.

www.drom.ru

І наостанок найкращий, на нашу думку автомобіль у цьому бюджеті – Hyundai Accent 2008 року. За нього попросять 5 450 доларів (приблизно 147 150 грн). Якщо вам потрібен надійний та “живий” автомобіль, який буде їздити та не вимагати гроші, тоді Accent для вас. При тому, машина матиме двигун на 1.4 літра та надійну автоматичну коробку передач. Тож все що потрібно для бюджетних поїздок тут є.

www.drom.ru

Тільки пам’ятайте, який автомобіль ви би не обрали, його завжди треба перевіряти на профільному СТО. Адже перекупники та нечесні продавці можуть розповідати багато “цікавих” історій про стан авто та його попередніх власників, але довіряти треба лише фактам.

Також, пропонуємо вам звернути увагу на п’ять автомобілів, на яких краще не потрапляти у ДТП.