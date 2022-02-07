Що обов’язково повинно бути в автомобільній аптечці 2022 року

Що обов’язково повинно бути в автомобільній аптечці 2022 року

Аптечка повинна бути в кожному автомобілі.

Про те, що в кожному авто повинна бути комплектна аптечка, водій дізнається ще на курсах з водіння. Адже така невеличка сумочка в критичний момент може врятувати людині життя. Та на жаль багато з автомобілістів нехтують аптечками та навіть і не знають, чи є вона в авто взагалі.

ТСН.Авто підкаже вам, що повинно бути в аптечці сучасного водія, щоб не наражати себе та оточуючих на небезпеку.

Найперше, що треба запам’ятати – це те, що є дві комплекції аптечок - АМА-1 ( для машин, які можуть вмістити максимум 9 людей) та АМА-2 ( для машин, які вміщають більш ніж 9 людей). Перелік предметів в них однаковий, різниця лише у їх кількості.

Також, є ще два різних види наборів медичного обладнання. Перший призначено для зупинки кровотечі, а ось другий для надання невідкладної допомоги при травмах.

Тож, давайте розглянемо, що повинно бути в звичайній аптечці легкового авто по першому виду:

джгут для зупинки кровотеч (1 шт);

еластичний бинт розміром 5 м*10 см (1 шт);

звичайні бинти:

стерильні – 5 м*10 см (2 шт) та 7 м*14 см (1 шт);

нестерильні – 5 м*5 см (1 шт) та 7 м*14 см (1 шт);

серветки з хлоргексидином розміром 6*10 см або їх замінники, гелеві антимікробні смужки 10*50 см або їх замінники (2 шт);

кровоспинні серветки з фурагіном 6*10 см або їх замінники (2 шт);

стерильні серветки 6*10 см (6 шт);

стерильний перев'язувальний пакет (1 шт);

парамедичні ножиці завдовжки 19 см (1 шт);

блокнот та кулькова ручка (1 шт).

Тепер перейдемо до другого виду:

медична перев'язувальна косинка з будь-якої тканини, розмір 50*50 см (1 шт);

гелева пов'язка для опіків (1 шт);

одноразова плівка для штучного дихання (1 шт);

медичні поліетиленові рукавички №8 (1 шт);

термопокривало 160*210 см (1 шт);

парамедичні ножиці завдовжки 19 см (1 шт);

анатомічний пінцет (1 шт);

англійські шпильки (2 шт);

нестерильні марлеві бинти – 5 м*5 см (2 шт) та 7 м*14 см (2 шт);

упаковка марлевих стерильних серветок середнього розміру (1 шт);

нестерильна вата, 50 г (1 шт);

лейкопластир у рулоні, розмір 5 м*5 см (1 шт);

бактерицидний лейкопластир, розмір 2,3*7,2 см (4 шт).

Якщо ви матимете весь цей набір, тоді за потреби, можливо зможете врятувати комусь життя. Також, тоді ви не отримаєте штраф у розмірі 340 гривень.

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