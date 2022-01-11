Що обрати замість популярного седану Toyota Corolla: кращі варіанти на українському ринку

Цікавих автомобілів багато, але через кризу ціни на них постійно змінюються.

Дуже багато водіїв обирають для себе автомобілі Toyota. Найчастіше через феноменальну надійність та досить бюджетне обслуговування. Один з найдоступніших автомобілів японської марки – Corolla. За автомобіль у непоганій комплектації просять 666 405 грн (приблизно 24 700 доларів). Тут буде перевірений двигун – на 1.6 літра та варіатор.

Та якщо вам Toyota Corolla не до душі, ТСН.Авто підготував для вас добірку найкращих аналогів на ринку України.

Розпочнемо з найдоступнішого варіанту – Peugeot 301. Таке авто з дизельним двигуном на – 1.6 літра коштує 489 700 грн (приблизно 18 100 доларів). Комплектація звичайна: механічна коробка передач, кондиціонер та передній електропакет. Та якщо вам потрібен звичайний економічний автомобіль, тоді це найкращий варіант.

peugeot.ua

Opel Mokka – автомобіль бюджетний, але він має індивідуальний характер. Щоб придбати таке авто вам потрібно заплатити 603 100 грн (приблизно 22 300 доларів). Тут двигун більш потужний, 1.2 літра з турбіною, але за цей цінник автомобіль укомплектують звичайною МКПП на 6 передач, тому авто буде значно економити ваш бюджет. З комплектацією все традиційно – давач світла та дощу, підігрів сидінь та мультимедіа з навігацією.

www.infocar.ua

Далі ще один представник Франції – Renault Megane. За таке авто дилер просить 633 800 грн (приблизно 23 400 доларів). Тут ви отримаєте непоганий дизельний двигун на 1.5 літра, та швидку АКПП на 7 передач. Також, комплектація вже буде непогана: сучасна мультимедіа, шкіряний салон, давачі світла та дощу, підігрів сидінь та системи допомоги водію.

Renault в Україні

Тепер подивимось на Ford Focus – популярне авто на нашому ринку. Після того, як їх масово почали завозити зі США, наші покупці розбирають їх неначе гарячі пиріжки. Та зараз поговоримо за нове авто. Коштує такий автомобіль – 658 100 грн (приблизно 24 300 доларів). Двигун традиційний для Ford – 1.5 літра, який працює у парі зі звичайною автоматичною коробкою передач. Салон просторий, мультимедіа непогана також, якість матеріалів за ці гроші на рівні.

drive2.ru

Наостанок представник Японії – Nissan X-Trail. Майбутній власник повинен заплатити за нього 665 890 грн (приблизно 24 600 доларів). Під капотом у нього буде розташований звичайний та надійний двигун на 2 літри, а йому “до пари“ інженери додали звичайну механічну коробку передач, яка вже давно перевірена часом. Звісно, за ці гроші - Nissan X-Trail не матиме систему повного приводу. Та треба зауважити, що в машині досить приємний та ергономічний салон, непогана мультимедіа та всі потрібні для сучасного водія опції.

nissan.ua

Та через дефіцит на автомобільному ринку, ціни на машини кожен день змінюються, тож, якщо ви запланували купівлю авто, краще не баритися.

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