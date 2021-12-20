Що обрати замість популярного Volkswagen Passat на ринку України

Накращим аналогом Volkswagen Passat виявилась надійна Toyota Camry.

Volkswagen Passat дуже подобається українським водіям через те, що він великий, має непоганий дизайн, економічний та відноситься до автомобілів бізнес класу.

Та якщо, Passat вам не до душі, ТСН.Авто підготував для вас добірку найцікавіших альтернативних авто.

Тож, Volkswagen Passat більш-менш нормальній комплектації коштує 929 400 грн (приблизно 34 400 доларів). За ці гроші водій отримає автомобіль з турбованим двигуном на 1.4 літра та автоматичну КПП DSG. Нічого унікального, але непогано.

Давайте роздивимось Mazda 6, також непоганий автомобіль, який коштує 847 300 грн (приблизно 31 380 доларів). Тут двигун більш об’ємний на 2.5 літра з системою Skyactiv та звичайна автоматична коробка передач. Ви матимете 6 подушок безпеки, підігрів сидінь та зручну систему Start Stop. Японці не забули і про мультимедіа – сенсорний дисплей на 8 дюймів, Bluetooth та адекватна навігація.

https://topruscar.ru

Тепер у нас ще один японець – Infiniti Q50, який коштує 849 200 (приблизно 31 450 доларів). Тут для вас доступний двигун 2 літри з турбіною, який працює з АКПП. Якщо розібратися, оснащення автомобіля доволі стандартне, все що виділяється – це гарна мультимедійна система та більш агресивний дизайн екстер’єру.

motor1.com

Skoda Octavia – ну хто не знає про це авто, їх на наших дорогах дуже багато і це не дивно, адже за 897 400 грн (приблизно 33 230 доларів) ви отримуєте дуже багато. Наприклад, у вас буде автомобіль з турбованим дизельним двигуном на 2 літри з АКПП DSG. Найголовніше те, що автомобіль у цій комплектації комплектується системою повного приводу, що позитивно виділяє Octavia серед конкурентів. Комплектація дуже приваблива: LED динамічні передні матричні фари, підігрів сидінь, якісна мультимедіа та просторий салон.

https://topruscar.ru

Для людей, які хочуть почувати себе комфортно навіть на наших не дуже якісних дорогах, пропонуємо подивитись на Subaru Forester, коштує він 898 000 грн (приблизно 33 250 доларів). Цей автомобіль має двигун на 2 літри, автоматичну коробку передач та також систему повного приводу. Ще одна з головних переваг – це великий кліренс, що дозволить без проблем їхати по будь-якому покриттю.

https://roadres.com

Ну і наш фаворит – Toyota Camry. Автомобіль коштує 910 900 грн (приблизно 33 730 доларів). Під капотом у неї атмосферний та перевірений часом двигун на 2.5 літра, звичайна та надійна АКПП і непогане оснащення: шкіряний салон, гарна мультимедіа, асистенти водія та багато іншого. Та найголовніше – це японська якість та надійність, щоб там не казали, що Toyota вже не та, та це не правда, автомобілі приносять своєму власнику лише позитивні емоції та не лізуть до нього у кишеню.

drive2.ru

Нагадаємо, що нещодавно назвали найкращий аналог популярної Toyota Camry: що придбати на українському ринку