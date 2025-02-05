Що означає дорожній знак "Нерівна дорога" і чому його варто не ігнорувати

Ігнорування цього знака може призвести до пошкодження ходової частини автомобіля або навіть до аварійних ситуацій.

Знак "Нерівна дорога" попереджає водіїв про можливі ями, колії та інші дефекти дорожнього покриття, які можуть вплинути на безпеку руху. Його встановлюють перед ділянками, де проїжджа частина має нерівності, які можуть спричинити втрату керованості або пошкодження автомобіля.

Детальніше – в матеріалі ТСН.ua.

Важливо розуміти, що через велику кількість таких ділянок на українських дорогах цей знак встановлюють лише у найбільш небезпечних місцях. Однак це не означає, що на інших ділянках покриття не може бути пошкодженим. Тому водіям варто бути уважними і стежити за станом дороги в будь-якому випадку.

За правилами, знак "Нерівна дорога" поза межами населених пунктів встановлюється за 150–300 метрів до проблемної ділянки. У містах та селах його розміщують на відстані 50–100 метрів перед початком нерівностей.

Ігнорування цього знака може призвести до пошкодження ходової частини автомобіля або навіть до аварійних ситуацій. Тому при його появі варто знизити швидкість та бути особливо уважним, оскільки дорожні вибоїни можуть бути досить глибокими й небезпечними.

Нагадаємо, що в Україні нещодавно почали встановлювати новий дорожній знак, який отримав народну назву "крапка в трикутнику". Офіційно він позначає "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод" і має код 1.41 у ПДР.