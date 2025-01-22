Що означає дорожній знак "очі" та де його встановлюють

Цей знак інформує водіїв про необхідність увімкнути ближнє світло фар. Його встановлюють у гірській місцевості, на серпантинах, при в’їздах у тунелі, підземні шляхопроводи або на окремих ділянках автомагістралей.

Дорожній знак із зображенням "очей" або "примружених очей" зустрічається лише на дорогах Америки. Українські та європейські водії його не побачать, однак у Європі є аналоги цього знака.

Про це розповів портал PGM.ua.

Цей знак інформує водіїв про необхідність увімкнути ближнє світло фар. Його встановлюють у гірській місцевості, на серпантинах, при в’їздах у тунелі, підземні шляхопроводи або на окремих ділянках автомагістралей.

Основне призначення знака:

• На вузьких дорогах — щоб запобігти засліпленню зустрічних водіїв.

• На гірських серпантинах — щоб уникнути раптового засліплення транспорту під час різких поворотів, що може призвести до ДТП.

Ближнє світло фар забезпечує видимість на відстані близько 40 метрів уперед, що дозволяє водіям орієнтуватися на дорозі в темний час доби або у складних умовах.

Європейський аналог "очей".

В європейських країнах аналогом цього знака є синій круг із піктограмою ближнього світла фар. Найчастіше його можна побачити перед в’їздами в тунелі.