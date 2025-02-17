Що означає дорожній знак "Зміна покриття" і чому водіям варто бути уважними

Якщо водій не підготується до зміни покриття, він може потрапити в аварійну ситуацію.

Дорожній знак "Зміна покриття" попереджає водіїв про зміну типу дороги – з удосконаленого покриття на гравійну або ґрунтову поверхню. Це важливий сигнал для всіх учасників дорожнього руху, адже такі ділянки можуть бути потенційно небезпечними.

Детальніше – в матеріалі ТСН.ua.

Що таке удосконалене покриття?

Це дорожнє покриття, виготовлене з асфальтобетону, цементобетону або оброблених мінеральних матеріалів, таких як щебінь, гравій чи шлак. Також удосконаленими вважаються покриття з бруківки, каменю, клінкеру чи мозаїки.

Чому зміна покриття може бути небезпечною?

На дорогах України рідко зустрічаються ділянки з однаковим покриттям по всій довжині. Раптовий перехід з асфальту на гравій або ґрунтову дорогу може суттєво вплинути на керованість автомобіля, особливо в умовах дощу, снігу або ожеледиці. Ділянки з різними типами покриття мають:

Різний коефіцієнт зчеплення, що може призвести до ковзання коліс.

Різний ступінь деформації, що підвищує ризик втрати контролю над авто.

Якщо водій не підготується до зміни покриття, він може потрапити в аварійну ситуацію.

Де встановлюється знак?

Поза населеними пунктами – за 150-300 метрів до небезпечної ділянки.

У межах населених пунктів – за 50-100 метрів до початку зміни покриття.

Завдяки цьому знаку водії мають змогу заздалегідь знизити швидкість і підготуватися до нового типу дороги, що значно підвищує безпеку руху.

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