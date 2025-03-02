Що потрібно перевірити в авто перед початком весни: поради експерта

Весняний технічний огляд допоможе зберегти безпеку на дорозі, продовжити термін служби авто та уникнути несподіваних витрат на ремонт.

З настанням весни автомобіль потребує ретельної діагностики, адже зимові умови залишають свій відбиток на стані ключових вузлів та систем. Холод, реагенти та дорожній бруд можуть пошкодити окремі деталі, тому важливо своєчасно перевірити машину, щоб уникнути несправностей у теплий період.

Фахівець у коментарі MMR.net.ua пояснив, які елементи автомобіля слід перевірити після зими та як правильно підготувати авто до весняного сезону.

Основні системи, які потребують перевірки

Охолоджувальна система

Після зими радіатор часто забруднюється залишками дорожнього пилу та реагентів. Якщо його не очистити, це може спричинити перегрів двигуна влітку. Також варто перевірити стан антифризу та патрубків, оскільки низькі температури могли викликати мікротріщини.

Гальмівна система

Зимові умови створюють додаткове навантаження на гальма. Навесні слід перевірити знос гальмівних колодок і дисків, а також переконатися, що гальмівна рідина не втратила своїх характеристик.

Підвіска та рульове управління

Через постійний вплив ямистих доріг, криги та нерівностей можуть виникнути пошкодження амортизаторів, втулок стабілізаторів та сайлентблоків. Якщо під час руху з’явилися сторонні звуки або погіршилася керованість, необхідно пройти діагностику.

Чи варто одразу змінювати шини?

Перехід на літню гуму не слід поспішати робити одразу після зимового сезону. Оптимально змінювати шини, коли середньодобова температура перевищує +7°C. Однак уже на початку весни рекомендується провести перевірку стану шин, незалежно від їхнього типу.

Весняний технічний огляд допоможе зберегти безпеку на дорозі, продовжити термін служби авто та уникнути несподіваних витрат на ремонт.

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