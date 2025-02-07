Що потрібно знати про миття автомобіля: важливі рекомендації від експертів

Для багатьох автовласників миття машини вдома, власноруч є приємним і розслаблюючим процесом, що благотворно впливає на зовнішній вигляд машини.
Чистота авто — це не лише естетика, а й турбота про лакофарбове покриття. Якщо правильно дотримуватися рекомендацій щодо миття, авто виглядатиме охайніше і буде менш схильним до забруднень під час подальших поїздок. Експерти рекомендують декілька важливих правил для догляду за автомобілем.
Про це пише krivbass.city.
Перед миттям варто пам’ятати:
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Не мийте авто, коли кузов гарячий. Якщо транспорт довго стояв на сонці або щойно припаркувався, дайте кузову охолонути. Це дозволить уникнути розводів через швидке випаровування води.
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Використовуйте спеціальні автошампуні з воском. Мило чи засоби для посуду можуть пошкодити лакофарбове покриття.
- Мийте машину зверху вниз. Ця послідовність дозволяє рівномірно видаляти бруд.
Як мити авто на автомийці самообслуговування:
- Оплатіть послуги.
- Нанесіть попередній очищувач для розм’якшення бруду.
- Нанесіть активну піну та залиште на кілька хвилин.
- Змийте піну струменем води під тиском.
- За бажанням нанесіть рідкий віск для захисту кузова.
- Сполосніть авто дистильованою водою, щоб уникнути розводів.
Як мити авто вдома:
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Використовуйте дві ємності з водою – одну для шампуню, іншу для ополіскування губки.
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Спочатку змийте пил чистою водою, потім нанесіть шампунь.
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Завжди рухайте губкою зверху вниз.
- Завершіть процес витиранням кузова мікрофіброю.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете значно покращити вигляд свого авто та зберегти його чистоту надовго.
Нагадаємо, помилки водіїв, часто стають причиною дорожньо-транспортних пригод. Нехтування правилами, перевищення швидкості та поганий технічний стан автомобіля можуть мати серйозні наслідки.
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