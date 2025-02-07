Що потрібно знати про миття автомобіля: важливі рекомендації від експертів

Для багатьох автовласників миття машини вдома, власноруч є приємним і розслаблюючим процесом, що благотворно впливає на зовнішній вигляд машини.

Чистота авто — це не лише естетика, а й турбота про лакофарбове покриття. Якщо правильно дотримуватися рекомендацій щодо миття, авто виглядатиме охайніше і буде менш схильним до забруднень під час подальших поїздок. Експерти рекомендують декілька важливих правил для догляду за автомобілем.

Про це пише krivbass.city.

Перед миттям варто пам’ятати:

Не мийте авто, коли кузов гарячий . Якщо транспорт довго стояв на сонці або щойно припаркувався, дайте кузову охолонути. Це дозволить уникнути розводів через швидке випаровування води.

Використовуйте спеціальні автошампуні з воском. Мило чи засоби для посуду можуть пошкодити лакофарбове покриття.

Мийте машину зверху вниз. Ця послідовність дозволяє рівномірно видаляти бруд.

Як мити авто на автомийці самообслуговування:

Оплатіть послуги. Нанесіть попередній очищувач для розм’якшення бруду. Нанесіть активну піну та залиште на кілька хвилин. Змийте піну струменем води під тиском. За бажанням нанесіть рідкий віск для захисту кузова. Сполосніть авто дистильованою водою, щоб уникнути розводів.

Як мити авто вдома:

Використовуйте дві ємності з водою – одну для шампуню, іншу для ополіскування губки.

Спочатку змийте пил чистою водою, потім нанесіть шампунь.

Завжди рухайте губкою зверху вниз.

Завершіть процес витиранням кузова мікрофіброю.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете значно покращити вигляд свого авто та зберегти його чистоту надовго.

Нагадаємо, помилки водіїв, часто стають причиною дорожньо-транспортних пригод. Нехтування правилами, перевищення швидкості та поганий технічний стан автомобіля можуть мати серйозні наслідки.

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